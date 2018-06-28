Общественный совет Костанайской области не позволил КФ АО «КазТрансГаз Аймак» увеличить норму потребления газа

Газоснабжающая организация рассчитывала поднять норму с 10,6 куб. м на человека до 16,61 кубометра. Изменение коснулось бы жителей, не имеющих прибора учета газа. Сегодня, 27 июня, вопрос обсуждали члены общественного совета.

Существующие нормы потребления введены в действие постановлением акима Костанайской области от 5 сентября 2018 года. Филиал АО вышел с инициативой внести в него изменения. По данным газовиков, за месяц из-за заниженной нормы потребления они недосчитываются от потребителей оплаты за 800 000 кубометров отпущенного газа. Без счетчиков газом пользуется 49% абонентов.

Расчеты произвели аналоговым методом, сообщил членам совета руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.

А именно - мониторили объемы потребления по 500 квартирам, владельцы которых имели счетчики. И выходило, что в среднем они платят значительно больше, чем те, кто потребляет газ без счетчика.

Директор КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ескендер КАЙБЖАНОВ также пояснил, что они фактически просят вернуть норму потребления, существовавшую еще в бытность «Костанайгаза» и составлявшую около 15 кубометров на человека.

Члены совета интересовались, каковы нормы в других областях. Выяснилось, что ниже костанайской есть, выше - нет. Однако Исенбаев сообщил, что в других северных областях вопрос об увеличении нормы газовиками также поднимается.

- По закону установленные нормы потребления не должны меняться в течение трех лет. Действующая сегодня установлена в 2016-м году. О чем вы вообще говорите? - скпросил член Общественного совета Сергей ЖАЛЫБИН.

- Но норма 10,6 кубометра существует с 2014-го года, в 2016-м году ее просто переутвердили. И ничего не помешало общественному совету сделать это всего через два года, - попытался парировать Кайбжанов.

Члены совета возмутились и припомнили, что совет собирался по этому поводу 3 или 4 раза, не соглашался с предложениями газовиков. В конце концов на норму 10,6 куб. м дали добро после того, как представители газоснабжающей организации заявили, что область замерзнет, ибо нечем будет платить оптовому поставщику за газ.

- А теперь вы нам ставите это в вину. И впредь будете поступать также. Но мы не намерены больше наступать на одни и те же грабли, - выразила общее мнение член общественного совета Александра СУСЛОВА.

Председательствующий на этом заседании Николай ПЕЧЕРИЦА обратил внимание, что на сегодня «КазТрансГаз Аймак» обратился в антимонопольное ведомство с заявкой на увеличение тарифа на 15% в связи с ростом оптовой цены на газ, вернул поправочный температурный коэффициент, претендует на увеличение нормы потребления. Так что платить больше придется всем потребителям.

- А я вообще не понимаю, как может расти норма на человека, если это норма? Растолкуйте мне, - спросил член совета Борис КНЯЗЕВ.

В итоге совет единогласно принял решение - отклонить проект внесения изменений в действующее постановление акимата о нормах потребления. Представителям АО предложили: если норма потребления занижена и работать по ней - значит, нести убытки, надо в суде обжаловать и отменить постановление акима области, а затем выйти со своей инициативой еще раз, предоставив данные экспертизы, которая признает их мониторинг и аналоговые расчеты легитимными.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА