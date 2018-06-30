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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну все, соус с мяса повыходил, я в машыне, моя отлавливает остальных едоков, пора гнать на Дачку.. c.radikal.ru
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень вкусные. а ты задумывался почему? подумай на досуге. химия делает свое дело. ЕЕЕЕЕ...
30.06.18 19:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
читаешь, смешно. уже олигархи перешли на крылышки. ладно там всякая шантропа покупает синих, и звезды до небес. шашлык из мяса делают , САМИ, а не покупают в ведрах. крылышки.
30.06.18 19:07
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Сколько пробывал эти всякие ведра. Чет неочень. Лучше по Марикеловски мутить))) Если свинина то тут без вариантов,только сам,а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень...
30.06.18 19:05
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: 1.5кг А, я думал там и килограмма нет, а еще плюс соус, или считается без соуса? Я все эти ведра не разберу никак, все кажется дурят..
30.06.18 19:05
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ИВАНОВ: Коэффициент эффективности

«Скоро каждому потребителю понадобится отдельная комната для приборов учета»
30 июня 2018, 11:29 |  Мнения

Давным-давно, еще до нашей эры, в Древней Греции жил великий математик Архимед. Его изобретения были настолько эффективны, что он стал легендарной личностью еще при своих современниках. Одно из его знаменитых высказываний гласит: «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю». Видимо, слава гениального ученого не дает покоя и современным менеджерам, которых хоть и называют эффективными, но слагать о них легенд пока не торопятся. А ведь их девиз весьма похож на архимедовский: «Дайте мне любую услугу и я найду научно обоснованный коэффициент для увеличения ее стоимости».

Первыми новоархимедовцами стали газовики. Эффект подзабытого школьного закона физики превзошел все ожидания акционеров. И дело не в правильности применения формул, хотя и в этом вопросе можно долго спорить. Суть - в неэффективности применения подобных методов. Невозможно учесть влияние отдельных факторов из огромного множества, влияющих на тот или иной процесс. Даже уравнения многофакторного анализа используют целый комплекс взаимодействующих величин для получения результата. Гораздо проще - не городить огород с температурными счетчиками, а учесть эти поправки в самом тарифе, что, скорее всего, уже было сделано задолго до прихода «эффективных» менеджеров.

На самом деле коэффициент можно ввести к любой услуге, тем более, что параметров для этого в окружающей нас действительности предостаточно. Кроме универсальных температурных легко вводятся высотные, подземные, удаленные, праздничные, ночные и прочие. Всегда в цене будут искусственные коэффициенты, придуманные креативными маркетологами, типа поправки терпимости, дельты лояльности, VIP-коррекции. Неплохим вариантом станет учёт влияния космоса, вроде солнечной активности, расположения планет или температуры поверхности обратной стороны Луны. Для каждого из этих коэффициентов необходимо будет разработать свой счетчик, всучить его потребителю и создать специальные службы контроля и поверки. Лед тронулся, господа присяжные!

Скоро каждому потребителю понадобится отдельная комната для приборов, радостно мигающих огоньками, высчитывая коэффициенты. А человечеству обеспечится дальнейший рост потребления и постоянная загруженность работой вместо полноценного отдыха и собственного развития. Ведь для роста благосостояния граждан и оздоровления экономики эта деятельность новоархимедов не только не полезна, а даже вредна. И более похожа на бессмысленный труд Золушки по разделению круп, которые смешивала злая мачеха, чтобы бедная девушка ни в коем случае не отдыхала.

Все эти коэффициенты - не что иное, как банальное повышение тарифов с вручением отвлекающей морковки, которую потребитель оплачивает из своего кошелька и потом вынужден носиться с этим овощем всю оставшуюся жизнь. Наши предки были мудрее, используя понятие средней величины или нормы. Иногда учет осредненных потерь (даже с умалчиваемой прибылью) при получении услуги выгоднее, чем обрастание дополнительными устройствами и службами.

И едут жаждущие обучаться в дальние земли, на чужбину. И привозят оттуда много идей дивных. И кричат потом: «Эврика!», что означает: «Нашел!». И внедряют идеи эти в жизнь нашу, меняя законы предков. Но не видят потребители эффекта, кроме затрат и забот новых, и не слагают легенды. Времени не остается, коэффициенты считать надо.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матрица наступает.
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§ 211
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Создается ощЮщение, что тов. Иванов один работает за дарма, ему ничего не нужно и детей своих он не кормит и не растут они у него..
Тогда кто кормит тов. Иванова?
Неужели его близкие, которые работают в Аймаках, горводоканалах, в парикмахерских или в теми же перевозчиками пассажиров?
Иногда нужно отдавать себе отсчет хоть в чем то..
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§ bgb
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иванов, как всегда, на высоте!!!
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§ Victor Yang
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10757
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гораздо проще - не городить огород с температурными счетчиками, а учесть эти поправки в самом тарифе, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31514?1530341482

Не могут монополисты (даже естественные) просто так увеличивать тариф - у них тоже есть контролирующие органы. Вот они и вводят коэффициенты, чтобы потребитель платил по факту, а не растягивать на весь год.

P.S. Интересно, а автор своих детей тоже наказывал "по норме и в среднем" - по воскресеньям, например, а не по факту вины? Можно ещё высчитать среднюю сумму штрафов и разделить на всех водителей - пусть платят в среднем. Также и с административными штрафами - будет платить каждый гражданин, а то ишь чего - один по три раза в год их платит, а другой - ни разу. Уголовное наказание тоже можно разделить на всех в среднем - с 18 лет каждый гражданин пусть будет обязан отсидеть энный срок. А то вон - кто-то всю жизнь сидит, отдувается за всех. Надо автору такие идеи продумать.
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§ Ваш земляк
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1747
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь их девиз весьма похож на архимедовский: «Дайте мне любую услугу и я найду научно обоснованный коэффициент для увеличения ее стоимости».

Звучит весьма провокационно, учитывая имя акима.
И ещё вспомнилось - лет так эдак двадцать назад, газовики заставляли всех устанавливать счётчики только одной французской фирмы. Типа только именно вот эти счётчики показывают реальный расход газа. Но по прошествии пары-тройки лет выяснилось, что эти счётчики не подходят под наш климат, то есть попросту замерзают. И начали заставлять устанавливать (за свой счёт, разумеется!) какие-то совершенно новые, как обычно, продающиеся только у газовиков, счётчики.
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