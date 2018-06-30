ИВАНОВ: Коэффициент эффективности

Давным-давно, еще до нашей эры, в Древней Греции жил великий математик Архимед. Его изобретения были настолько эффективны, что он стал легендарной личностью еще при своих современниках. Одно из его знаменитых высказываний гласит: «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю». Видимо, слава гениального ученого не дает покоя и современным менеджерам, которых хоть и называют эффективными, но слагать о них легенд пока не торопятся. А ведь их девиз весьма похож на архимедовский: «Дайте мне любую услугу и я найду научно обоснованный коэффициент для увеличения ее стоимости».

Первыми новоархимедовцами стали газовики. Эффект подзабытого школьного закона физики превзошел все ожидания акционеров. И дело не в правильности применения формул, хотя и в этом вопросе можно долго спорить. Суть - в неэффективности применения подобных методов. Невозможно учесть влияние отдельных факторов из огромного множества, влияющих на тот или иной процесс. Даже уравнения многофакторного анализа используют целый комплекс взаимодействующих величин для получения результата. Гораздо проще - не городить огород с температурными счетчиками, а учесть эти поправки в самом тарифе, что, скорее всего, уже было сделано задолго до прихода «эффективных» менеджеров.

На самом деле коэффициент можно ввести к любой услуге, тем более, что параметров для этого в окружающей нас действительности предостаточно. Кроме универсальных температурных легко вводятся высотные, подземные, удаленные, праздничные, ночные и прочие. Всегда в цене будут искусственные коэффициенты, придуманные креативными маркетологами, типа поправки терпимости, дельты лояльности, VIP-коррекции. Неплохим вариантом станет учёт влияния космоса, вроде солнечной активности, расположения планет или температуры поверхности обратной стороны Луны. Для каждого из этих коэффициентов необходимо будет разработать свой счетчик, всучить его потребителю и создать специальные службы контроля и поверки. Лед тронулся, господа присяжные!

Скоро каждому потребителю понадобится отдельная комната для приборов, радостно мигающих огоньками, высчитывая коэффициенты. А человечеству обеспечится дальнейший рост потребления и постоянная загруженность работой вместо полноценного отдыха и собственного развития. Ведь для роста благосостояния граждан и оздоровления экономики эта деятельность новоархимедов не только не полезна, а даже вредна. И более похожа на бессмысленный труд Золушки по разделению круп, которые смешивала злая мачеха, чтобы бедная девушка ни в коем случае не отдыхала.

Все эти коэффициенты - не что иное, как банальное повышение тарифов с вручением отвлекающей морковки, которую потребитель оплачивает из своего кошелька и потом вынужден носиться с этим овощем всю оставшуюся жизнь. Наши предки были мудрее, используя понятие средней величины или нормы. Иногда учет осредненных потерь (даже с умалчиваемой прибылью) при получении услуги выгоднее, чем обрастание дополнительными устройствами и службами.

И едут жаждущие обучаться в дальние земли, на чужбину. И привозят оттуда много идей дивных. И кричат потом: «Эврика!», что означает: «Нашел!». И внедряют идеи эти в жизнь нашу, меняя законы предков. Но не видят потребители эффекта, кроме затрат и забот новых, и не слагают легенды. Времени не остается, коэффициенты считать надо.