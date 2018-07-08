Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость

«Всуе законы писать, когда их не хранить или ими играть, яко в карты, прибирая масть к масти». Так сказал Петр Первый. Применительно к Казахстану это значит - зачем принимать законы, если они не исполняются или действуют по разному в зависимости от служебного положения и наличия денег у преступник?

С точки зрения нашего государственного права и законов, простой люд, бизнесмен, крупный чиновник, депутат - не есть люди одного и того же народа. Разница между ними - как между автобусом для всех и роскошным лимузином для избранных. Зачем депутату неприкосновенность? Почему судья из Тараза, попавшись на взятке, не был не только арестован, но даже не задержан? Оказывается в УПК прописан особый порядок задержания и уголовного преследования судей.

Закон должен быть одним, будь ты сенатор или землепашец. Свое отношение к либерализации уголовного законодательства я могу выразить только словами, которых нет в словаре Даля. Не преступление, а наказание, которое за ним следует, учит людей, что этого делать нельзя. Уж больно много воровать стали. И кто стоит повыше и богаче, тот и крадет больше. Это опасный признак.

Мао Цзедун говорил: «Чтобы выправить кривую палку, ее надо выгнуть в другую сторону». Потому наказание за преступление должно быть строгим, а условия содержания преступников - жесткими. Прочитал недавно, что в Османской Турции быстрые и суровые наказания, эффективная деятельность стражи и коллективная ответственность социальных групп за преступления совершенные в их среде способствовали соблюдению закона и низкому уровню преступности. И турки прекрасно понимали что такое «запрещено», «не одобряется», «разрешено», «рекомендуется», «обязательно».

А у нас самых жестоких убийц и насильников казнить нельзя. Костанаец Сергей Клепиков убил жену. Осудили. Условно-досрочно освободили. Он убил дочь. Дали пожизненный срок. С какого ляда мы должны кормить, поить и одевать его? Причем, если ему дадут вместо гречки перловку, правозащитники поднимут вой. Заместитель министра попался на взятке, а министр продолжает как ни в чем не бывало получать полумиллионную зарплату. Это справедливо?

Слишком либеральное государство позволяет своим гражданам делать что угодно. С нашей либерализацией законов мы докатились до того, что коррупция торжествует. Для бизнеса и продажной власти уже остро стоит вопрос - кому заносить? Берут, судя по приговорам, от премьера до районного акима. Жажда денег стала средством удовлетворить тщеславие. Для чиновников пора вводить производственную гимнастику: «Ноги на ширине плеч, руки за голову, лицом к стене...!» Так уже шутят в народе.

Честь, стыд, совесть, нравственность - слова, вышедшие из активного практического употребления. А исчезновение слова отражает исчезновение понятия, стоящего за этим словом. Взяточничество, казнокрадство процветают. Украл - заплати штраф и живи спокойно.

Преступники должны знать, что земной суд страшнее небесного. Но у нас закон и справедливость - два разных понятия, которые взаимно уничтожают друг друга.