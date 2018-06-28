Газ отключат в одном из районов Костаная в связи с профилактическими работами

Профилактические работы на газопроводе начнутся 1 июля. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила пресс-служба акима города со ссылкой на Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ".

На время проведения работ от газоснабжения будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам:

в границах улиц Алтынсарина - Дощанова - Дулатова - лог Абиль-сай;

ул. Байтурсынова 18, 20, 22;

ул. Гоголя 112.

Возобновят подачу к 5 июля, подключение будет производится поэтапно, по мере завершения работ.

