Шесть жилых домов отключат от горячей воды на время ремонта в Костанае

Капитальный ремонт станет причиной прекращения подачи горячей воды в шести жилых домах Костаная. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила пресс-служба акима города.

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Отключение произведут в 9.00 29 июня и возобновят подачу только 5 июля. На этот период без горячей воды останутся абоненты по следующим адресам: