"Безобразие" - заместитель Шпекбаева потребовал навести порядок в спецЦОНах

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов раскритиковал работу спецЦОНов страны за обилие посредников, которые за деньги помогают водителям получить нужные справки и документы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Вы видели, что творится безобразие? Понятно, что это по линии дорожной полиции, но это же все в вашем ведении. Здания спецЦОНов, что вокруг происходит? Посредники бесконечные, о которых мы уже сколько говорим. То, что утверждены там у нас с ДВД графики патрулирования, - это прекрасно. Но мы же видим, что это не работает", - обратился Бектенов к представителям "Правительства для граждан".

Бектенов на заседании продемонстрировал видеоматериалы, на которых сотрудники агентства выявляли многочисленных посредников возле спецЦОНов в разных регионах страны.

"Мы видели все, по всем фактам будут проведены служебные проверки. Но здесь надо понимать, что в здании спецЦОНа не только представители госкорпорации сидят, там и другие организации. Здесь непонятно, с кем контактируют эти посредники", - ответил управляющий директор госкорпорации "Правительство для граждан" Шокан Абдильманов.

По его словам, количество посредников не снижается из-за незнания самих клиентов. Он отметил, что необходимости идти к посредникам сейчас нет.

"Номер по желанию может любой клиент прийти выбрать. Номер повышенного спроса, как мы говорим в народе, "блатной", его тоже можно выбрать и купить. Я не знаю, почему люди (обращаются к посредникам - прим. автора)", - отметил он.

"В этом как раз и вопрос. Не разъясняем - раз. На местах руководители заинтересованы, чтобы там мутная вода была, чтобы "рыбку ловить". Без заинтересованности руководителей такого бардака не будет. Он бы сам водил за руку человека. Зачем ходишь к помощнику, обратись, уже давно все требования отменены. А специально создается такое брожение непонятное", - заявил Бектенов.

Бектенов отметил, что в этой сфере ведется большая работа, и уже сейчас есть образцовые ЦОНы, но факты нарушений нельзя оставлять без внимания.

"У вас организация очень большая, до каждого дойти тяжело, но надо в подборе кадров посмотреть. Чтобы руководители были болеющими за дело", - заметил он.



