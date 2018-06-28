Житель Костаная умер, управляя велосипедом
Татьяна НАЗАРУК
Об этом сообщили на страницу "НГ" ВКонтакте вчера, 27 июня. Читатели писали, что велосипедиста сбил автомобиль.
Иллюстративное фото goodfon.ru
- 25.06.18 года по ул. Кевской ("Горбатый мост"), киевский путепровод, сбили насмерть мужчину-велосипедиста! Кто виноват? И что случилось? - обратилась в "НГ" Айнур БЕКЕНОВА.
Этот факт официально прокомментировали сегодня, 28 июня, в пресс-службе ДВД Костанайской области. Оказалось, что смерть мужчины наступила не в результате аварии.
- 25 июня в 21.20 по ул. Киевской, на «Горбатом мосту», скончался 50-летний житель Костаная, - подтвердили в ведомстве. - На момент смерти мужчина управлял велосипедом. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.
Полицию и скорую для мужчины вызвали очевидцы.
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