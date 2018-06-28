Житель Костаная умер, управляя велосипедом

Об этом сообщили на страницу "НГ" ВКонтакте вчера, 27 июня. Читатели писали, что велосипедиста сбил автомобиль.

Иллюстративное фото goodfon.ru

- 25.06.18 года по ул. Кевской ("Горбатый мост"), киевский путепровод, сбили насмерть мужчину-велосипедиста! Кто виноват? И что случилось? - обратилась в "НГ" Айнур БЕКЕНОВА.

Этот факт официально прокомментировали сегодня, 28 июня, в пресс-службе ДВД Костанайской области. Оказалось, что смерть мужчины наступила не в результате аварии.

- 25 июня в 21.20 по ул. Киевской, на «Горбатом мосту», скончался 50-летний житель Костаная, - подтвердили в ведомстве. - На момент смерти мужчина управлял велосипедом. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицию и скорую для мужчины вызвали очевидцы.