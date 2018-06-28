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Водители и пассажиры пострадали в ДТП с участием такси в Костанае
28 июня 2018, 11:34 | Происшествия
Об аварии, произошедшей 26 июня, около 3 часов ночи, "НГ" сообщили читатели. На фото видно, что одна из машин принадлежит службе такси. Как прокоментировали сегодня, 28 июня, в пресс-службе ДВД Костанайской области, в этом ДТП получили травмы водители обоих автомобилей и их пассажиры.
"Водитель автомашины «БМВ», двигаясь со стороны железнодорожного вокзала по пр. Аль-Фараби, на пересечении не уступил дорогу водителю автомашины «Равон», который ехал по улице Чехова", - говорится в сообщении пресс-службы.
Проводится досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК (нарушение Правил дорожного движения). Назначены экспертизы.
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