Гражданская панихида по народному артисту РК Вячеславу Колпакову пройдет в здании Русского драмтеатра в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Народный артист Республики Казахстан, один из старейших актеров Костанайского областного русского драматического театра Вячеслав Борисович Колпаков скончался вчера, 27 июня, от продолжительной болезни. В августе этого года ему должен был исполниться 81 год.
Фото из архива "НГ"
Гражданская панихида пройдет 29 июня с 10.00 до 11.00 в здании театра (ул. Баймагамбетова, 191).
Вячеслав Колпаков известен зрителям по спектаклям "Не делайте друг другу больно", "Отелло", "Инь и Ян" и др.
- Он играл в спектаклях до последнего, - рассказали "НГ" в театре. - В этом театральном сезоне он играл эпизодические роли. В последний раз на сцену выходил осенью 2017 года, играл главную роль в спектакле "Не делайте друг другу больно", постановку созали специально для него. После Нового года играть уже не мог по состоянию здоровья.
Коллеги и родные выражают свои соболезнования и скорбят.
- Сегодня утром скончался мой дедушка, народный артист Республики Казахстан Вячеслав Борисович Колпаков, - написал его внук Ростислав КУФЕЛЬТ в соцсети Вконтакте. - Он был замечательным дедом, всегда поддерживал в трудные минуты, наставлял на путь истинный, ругал за оплошности, но при этом был добр. Служил Русскому драматическому театру до последнего вздоха, будучи больным (второй инсульт, уже ишемический), продолжал говорить о том, что ему нужно на работу. Не мог он жить без театра, без участия, без роли…
Вячеслав Колпаков пришел в Костанайский областной русский драматический театр в 1966 году. В 1983 году ему присвоили звание «Народный артист Казахской ССР».
"НГ" в 2012 году публиковала статью о Вячеславе Колпакове.
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