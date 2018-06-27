Бороться за репутацию своих СМИ призвал журналистов главный редактор informburo.kz на медиафоруме в Костанае

Областной медиафорум прошел сегодня, 27 июня, в купольном зале филармонии. На пленарном заседании гость форума, главный редактор портала informburo.kz Михаил ДОРОФЕЕВ поделился своим мнением по поводу изменившейся роли СМИ в условиях технологической революции.

Михаил Дорофеев: «Мы находимся на переломном этапе и испытываем большое давление»

- Мы находимся на переломном этапе и испытываем серьезное давление, - отметил он. – Помимо обычного давления, которое испытывали всегда за столетия существования этой профессии: власть хотела, чтобы писали то, что им выгодно, и не писали о том, что невыгодно. Это обычная история – тут нет противоречий. Но, помимо этого, мы испытываем еще, как минимум, два давления.

Одно из них, пояснил Дорофеев, носит технологический характер - с появлением Интернета и смартфонов полностью изменилось представление об информации, о новостях, о мире. Люди стали чаще читать новости, пользуясь мобильными устройствами, а это требует изменения формы изложения новостей. Второе давление – психологическое.

- Люди во всем мире перестали понимать, для чего нужны журналисты, почему наша профессия так важна, - сказал Михаил Дорофеев. – Теперь у каждого СМИ, которое хочет, чтобы его читали, чтобы ему доверяли, должна быть определенная репутация. Борьба за репутацию выходит на передний план. Да, каждый хочет развлекательной информации, хочет знать что-то о «звездах», но когда наступают острые моменты, когда нужна объективная информация, чтобы принять важное решение в своей жизни, он обращается к средствам массовой информации, которые обладают хорошей репутацией.

Главный редатор informburo.kz привел результаты исследований, проведенных в разных странах, согласно которым каждый третий получатель информации не читает новости. В качестве причин называется негативный характер, который «портит настроение», и отсутствие в этой новости рекомендаций о том, что нужно сделать, чтобы этот негатив устранить. Выход из этой ситуации он видит в развитии конструктивной журналистики. Это направление не требует отказа от базовых принципов профессии. Но сейчас нужно не только рассказывать о реальных проблемах , но и предлагать их решение.

Корреспондент «Костанайских новостей» Татьяна БАШКАТОВА по этому поводу сказала, что многое зависит от делового сотрудничества чиновников с журналистами. По ее оценке, представители госорганов нередко уходят от оперативного предоставления нужной информации, на регулярных брифингах дают только те сведения, которые им выгодны, не отвечая на злободневные вопросы журналистов. Не отличаются свежестью и публикации, которые госструктуры помещают на своих сайтах. Что касается «конструктивной журналистики», корреспондент «КН» отметила, что позитивная информация, сделанная в рамках госзаказа, "у большинства читателей вызывает положительную реакцию". Но отметила, что госорганам при определении тематики публикаций по госзаказу нужно советоваться с редакциями.

Татьяна Башкатова: «Позитивные публикации в рамках госзаказа вызывают у читателей положительную реакцию»

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поздравил участников форума с наступающим профессиональным праздником и вручил награды победителям конкурса среди журналистов по разным номинациям.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА