Неустойчивая погода сохранится в Костанайской области вплоть до выходных
Татьяна НАЗАРУК
Костанайская область все еще находится под влиянием циклона. Из-за этого с четверга, 28 июня, до субботы, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.
Иллюстративное фото pixabay.com
- До субботы включительно ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Температура днем будет держаться от 23 до 28 градусов тепла, местами - 30 градусов. Ночью будет холоднее: 12-17 градусов, местами - 20 градусов. В пятницу, 29 июня, возможен град.
В воскресенье, 1 июля, на территорию области придет антициклон, поэтому погода ожидается без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с, температура ночью - 10-12 градусов, местами - 15 градусов. Днем будет жарко - от 25 до 33 градусов.
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