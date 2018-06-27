Поисковики Санкт-Петербурга ищут родственников красноармейца из Карасуского района
Татьяна НАЗАРУК
Поиски были объявлены в группе "Поисковики Санкт-Петербурга" в соцсети ВКонтакте после того, как в окрестностях озера Барское Кировского района Ленинградской области нашли табличку с именем солдата.
На старой металлической табличке точечно высечена надпись: "Здесь погиб за Родину лучший боец-пулеметчик Нарикинов Малдабек. 1.05.43. В 4 часа".
О погибшем под Ленинградом Малдабеке Нарикинове известно, что он родился в 1915 году, на войну был призван Карасуским РВК, служил в 382 стрелковой дивизии.
- Из армии он выбыл 3 мая 1943 года, - написал "НГ" заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ. - Первичное место захоронения солдата - Ленинградская область, Мгинский район, деревня Вороново, южнее, 4 км, лес.
Поисковики просят откликнуться родственников красноармейца. Написать можно в личные сообщения ВКонтакте Кристине Соболевой-Мартыновой.
От редакции:
Если вам что-либо известно о родственниках этого солдата, сообщите в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.
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