«Я согласен, Дворец единоборств в Костанае нужен», - представитель НОК РК

Вопросы развития олимпийских видов в Костанайской области обсудили 26 июня на совещании в областном акимате, в котором принял участие директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елисияр КАНАГАТОВ.

Перед совещанием он объехал спортивные объекты Тарановского района, Лисаковска, Рудного и Костаная. В областной акимат пригласили представителей региональных федераций по олимпийским видам спорта и руководителей спортивных организаций.

- Развитию олимпийских видов спорта уделяется особое внимание, - заверил собравшихся руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Принимаются меры по развитию сети спортивных сооружений. В 2017 году реализованы два проекта государственно-частного партнёрства: строительство футзала "Арена" в Рудном и спорткомплекса Академии силовых единоборств в Костанае - это позволило увеличить численность тренерско-преподавательского состава, а также число учебно-тренеровочных групп. В 2018 году планируется реализация ещё четырех проектов ГЧП: строительство спортивно-развлекательного комплекса, крытого футбольного манежа, 50-метрового плавательного бассейна и Ледового дворца спорта. Ледовый дворец реализуется силами консенсуса чешских и словацких компаний. Подрядчик не только будет строить Ледовый дворец но и эксплуатировать его в дальнейшем, предоставляя не менее 5 часов в день для спортивных школ.

Елсияр Канагатов отметил, что при объезде нашей области не увидел того, что ожидал.

- Делается, - признал он. - Я не говорю, что ничего не делается. Но всё проекты в основном делаются в городе, а на районном уровне я этого не увидел.

Он также подчеркнул, что Костанайская область - северная, поэтому здесь нужно уделять больше внимания зимним видам спорта.

- Да Колядин стрельнул! - поддержал гостя заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. - Но это единичный случай. И то - потому что человек занимался до этого, а потом получил травму. Должны создаться условия. На сборы он ездит в Щучинск, потому что там есть лыжная база. И у нас она должна быть.

- Борьба и бокс нам всегда приносят медали, но нужно не забывать и об остальных видах спорта, - продолжил Канагатов. - Кто думал, что у нас появится олимпийский чемпион по плаванию? А он у нас вырос и тренировался в Алматы. Есть и категория С, которая не входит в олимпийские виды, но они тоже приносят результаты и, бывает, значительные. Мы хотим, чтобы вы нам помогли - кто, как не вы, знает о проблемах на местах? Давайте обсудим ваши вопросы и предложения.

Корреспондент "Нашей Газеты" задал вопрос об остутствии в Костанае зала для разных видов единоборств:

- Легендарный зал «Динамо», откуда вышли такие звёзды бокса, как Эрик Хакимов и Александр Мирошниченко, передан ДВД. Боксёров сначала выселили, потом дали маленький уголок для занятий. Почти в каждой области есть академия единоборств, но у нас нет. Федерация жекпе-жек - национальный вид спорта - спонсируется за счёт управления спорта, но не имеет своего зала, хотя в этом виде у нас есть и призёры мира, и неоднократные чемпионы РК, международных турниров. Но ребята кочуют из зала в зал, оплачивая аренду. Боксёры арендуют зал в фитнес-центре. Борцы греко-римского стиля всегда занимались в спортзале «Енбек», там тоже сейчас не совсем понятная ситуация. Куда всем деваться? Почему бы не построить Академию единоборств, пусть за счёт государственных средств, но можно вместить всех спортсменов, чтобы никому не было обидно. Ведь у нас хорошая школа. Василий Левит, который представляет Астану, первые серьёзные результаты показал в Костанае.

- Согласен, - ответил Елсияр Канагатов. - Я не говорю о том, что на единоборства нужно меньше тратить. Я не знаю, почему в Костанайской области нет отдельного зала для боксёров, хотя практически все боксёры-тяжеловесы вышли отсюда. Как и борцы, есть подающий надежды борец Шадукаев, претендент на участие в Олимпиаде Мы будем создавать условия для тех, кто приносит результаты, которые могут что-то показать на Олимпиаде. Но я согласен - Дворец единоборств нужен. В Актобе он есть, в Усть-Каменогорске, в Астане строится, там даже в проект внесли изменения, чтобы было больше места в зале. Единоборства результаты дают на Олимпиаде, естественно, мы для них должны в первую очередь создавать условия. Но - не забывая и об остальных видах спорта.

Заместитель директора ДЮСШ № 1 Елена Киреева спросила о возможности уравнять зарплату тренеров в спортшколах с окладами учителей в школах общеобразовательных. Говорили об улучшении условий для тренировки скалолазов, поскольку скалолазание стало олимпийским видом спорта и войдет в программу соревнований в Токио в 2020 году. Канагатов согласился и с этими предложениями, но попросил представить их в письменной форме.