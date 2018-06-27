Танцы и спорт вместо наркотиков - в Костанае провели акцию «Жизнь - это чудо!»

Акция «Жизнь - это чудо!», посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, прошла в Сити-центре Костаная вечером 26 июня. Организовал мероприятие отдел культуры акимата областного центра.

Фото Георгия Шаповалова

Перед горожанами выступили творческие коллективы. На акцию пригласили психологов, у которых могли проконсультироваться все желающие, и кинологи, рассказавшие о секретах дрессировки собак.

Фото Георгия Шаповалова

Также в программе был антинаркотический флешмоб «Зумба», зажигательные танцы не оставили зрителей равнодушными. Показали мастер-класс от спортклуба «Динамо» и ассоциации киокушинкай. Развлекали гостей художественными номерами продюсерского центра «Ты супер», вокальной студии Айсулу Туткушевой и творческой студии «Юнона».

- Настроение отличное! - поделилась с "НГ" жительница Костаная Ольга ЩЕРБАКОВА. - Очень понравилась зумба, думаю туда записаться. Концерт хороший, нравится выступление маленьких детей, смотреть приятно. Хорошо, что проводятся такого рода мероприятия, это нам напоминание, что нужно беречь свое здоровье!

Фото Георгия Шаповалова

Центр проблем ЗОЖ подготовил интерактивную программу, конкурсы рисунков, мастер-классы от академии детского футбола «Дерби».

На территории Сити-центра разместился медгородок, в котором работали представители четырех городских поликлиник. Каждый желающий мог измерить свой рост, вес, артериальное давление, глазное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Фото авторов

- Впечатления от данного мероприятия только хорошие, - рассказал участник акции Алмат АУБАКИРОВ. - Веселая музыка, номера подготовлены, все на высшем уровне. Я уже успел померить давление, сахар. Все в норме!

Акция продлилась до 9 вечера.