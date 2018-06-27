О новшествах для претендентов на "Болашак" рассказали в МОН
В ближайшие пять лет требования к поступающим по программе "Болашак" повысят, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:dvinatoday.ru
В связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года планируется отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.
"Время идет, требования к знаниям повышаются. Мы планируем для повышения эффективности программы "Болашак" на предстоящий пятилетний период ряд мероприятий. Для участия в отборе планируется внедрение процедур онлайн-тестирования на региональном уровне. Для качественного отбора претендентов планируется повышение требований к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до 6,0 IELTS и выше - по квотным категориям", - сообщил вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов на пресс-конференции в здании правительства.
Кроме того, внесены изменения в процедуру конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии, конкурс на сегодня состоит из шести туров.
Ешенкулов сообщил, что сейчас требования к льготным категориям по знанию английского языка повышены: IELTS с 3 до 5-5,5 баллов, а кроме того, внедрены дополнительные льготные категории, такие как работники культуры и СМИ.
Для самостоятельно поступивших в магистратуру требование к GPA снижено с 3,3 до 3. Также введен механизм контроля за освоением языка на этапе прохождения языковых курсов в Казахстане и за рубежом.
Введены новые категории работников для прохождения стажировок. Это научные работники, работники Международного финансового центра "Астана", а также работники сферы информационной безопасности.
"Для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионах внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки. Можно отработку сократить до трех лет, если стипендиат идет работать в регион, и до двух лет, если стипендиат идет работать в организацию образования на региональном уровне. Введены новые категории работников для прохождения стажировок - это научные работники, работники МФЦА, а также работники сферы информационной безопасности", - пояснил он.
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