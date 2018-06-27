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Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: свой потолок Этот чемпионат однозначно даст импульс футболу в России. Вон сколько арен построили по всей стране, теперь надо эту инфраструктуру в дело пристраивать. Глядишь к следующему...
27.06.18 17:18
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: Ну то что он на коксе до сих пор сидит, это не секрет вроде. В сети есть фото, где стекло его ложи, как будто мукой обсыпано. Мож и фотошоп, фз.
27.06.18 17:16
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Судя по твоим постоянным вбросам в сторону россиян, ты чересчур не равнодушна к ним.
27.06.18 17:14
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Я тебе могу ананасы с бананами скинуть в личку. Уже свои пошли. И да, вопрос о вашем сезоне был. У нас помидоры в сезон ващпе 25-30 центов.
27.06.18 17:12
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Не, ну так то, по игре, бразильянцы и в самом деле смотрятся не ахти. МОЩНО, монолитно Хорватия и Бельгия выглядят, как танки, игра у них идёт.
27.06.18 17:02
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О новшествах для претендентов на "Болашак" рассказали в МОН

27 июня 2018, 15:26 |  Государство

В ближайшие пять лет требования к поступающим по программе "Болашак" повысят, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:dvinatoday.ru

В связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года планируется отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.

"Время идет, требования к знаниям повышаются. Мы планируем для повышения эффективности программы "Болашак" на предстоящий пятилетний период ряд мероприятий. Для участия в отборе планируется внедрение процедур онлайн-тестирования на региональном уровне. Для качественного отбора претендентов планируется повышение требований к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до 6,0 IELTS и выше - по квотным категориям", - сообщил вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов на пресс-конференции в здании правительства.

Кроме того, внесены изменения в процедуру конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии, конкурс на сегодня состоит из шести туров.

Ешенкулов сообщил, что сейчас требования к льготным категориям по знанию английского языка повышены: IELTS с 3 до 5-5,5 баллов, а кроме того, внедрены дополнительные льготные категории, такие как работники культуры и СМИ.

Для самостоятельно поступивших в магистратуру требование к GPA снижено с 3,3 до 3. Также введен механизм контроля за освоением языка на этапе прохождения языковых курсов в Казахстане и за рубежом.

Введены новые категории работников для прохождения стажировок. Это научные работники, работники Международного финансового центра "Астана", а также работники сферы информационной безопасности.

"Для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионах внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки. Можно отработку сократить до трех лет, если стипендиат идет работать в регион, и до двух лет, если стипендиат идет работать в организацию образования на региональном уровне. Введены новые категории работников для прохождения стажировок - это научные работники, работники МФЦА, а также работники сферы информационной безопасности", - пояснил он.
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