Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Отсутствие родственной связи между отцом и ребенком выяснилось практически случайно. Мужчина прожил в законном браке три года, в котором у него появилась дочь, вот только позже выяснилось, что она вовсе не его ребенок. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото sehnaztuna.com
Согласно материалам дела, после развода в 2015 году отец поддерживал связь со своей дочерью, забирал на выходные, а также ежемесячно выплачивал алименты.
В декабре 2017 года бывшая жена сообщила ему, что собирается выйти замуж и попросила отказаться от ребенка. Тут-то у мужчины и закрались сомнения об отцовстве и он предложил сделать анализ ДНК.
«Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается, отцом ребенка является другой мужчина», - говорится в сообщении пресс-службы.
Обман жены, выявленный экспертизой, поверг в шок мужчину и его родителей, которые также были привязаны к девочке.
Истец обратился в Костанайский городской суд, требуя взыскать с женщины сумму в размере 352 121 тенге за необоснованное обогащение, а также снять с него обязательства по выплате алиментов и исключить сведения о нем из актовой записи, как об отце.
Дело завершилось в медиативном порядке. Бывшие супруги пришли к соглашению, которое и утвердил суд. Истец отказался от своих требований, а ответчик обязуется выплатить сумму неосновательного обогащение в размере 502 000 тенге.
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