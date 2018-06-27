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Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: свой потолок Этот чемпионат однозначно даст импульс футболу в России. Вон сколько арен построили по всей стране, теперь надо эту инфраструктуру в дело пристраивать. Глядишь к следующему...
27.06.18 17:18
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: Ну то что он на коксе до сих пор сидит, это не секрет вроде. В сети есть фото, где стекло его ложи, как будто мукой обсыпано. Мож и фотошоп, фз.
27.06.18 17:16
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Судя по твоим постоянным вбросам в сторону россиян, ты чересчур не равнодушна к ним.
27.06.18 17:14
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Я тебе могу ананасы с бананами скинуть в личку. Уже свои пошли. И да, вопрос о вашем сезоне был. У нас помидоры в сезон ващпе 25-30 центов.
27.06.18 17:12
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Не, ну так то, по игре, бразильянцы и в самом деле смотрятся не ахти. МОЩНО, монолитно Хорватия и Бельгия выглядят, как танки, игра у них идёт.
27.06.18 17:02
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Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае

27 июня 2018, 11:26 |  Общество

Отсутствие родственной связи между отцом и ребенком выяснилось практически случайно. Мужчина прожил в законном браке три года, в котором у него появилась дочь, вот только позже выяснилось, что она вовсе не его ребенок. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Иллюстративное фото sehnaztuna.com

Согласно материалам дела, после развода в 2015 году отец поддерживал связь со своей дочерью, забирал на выходные, а также ежемесячно выплачивал алименты.

В декабре 2017 года бывшая жена сообщила ему, что собирается выйти замуж и попросила отказаться от ребенка. Тут-то у мужчины и закрались сомнения об отцовстве и он предложил сделать анализ ДНК.

«Согласно результатам исследования установлено, что отцовство истца в отношении дочери исключается, отцом ребенка является другой мужчина», - говорится в сообщении пресс-службы.

Обман жены, выявленный экспертизой, поверг в шок мужчину и его родителей, которые также были привязаны к девочке.

Истец обратился в Костанайский городской суд, требуя взыскать с женщины сумму в размере 352 121 тенге за необоснованное обогащение, а также снять с него обязательства по выплате алиментов и исключить сведения о нем из актовой записи, как об отце.

Дело завершилось в медиативном порядке. Бывшие супруги пришли к соглашению, которое и утвердил суд. Истец отказался от своих требований, а ответчик обязуется выплатить сумму неосновательного обогащение в размере 502 000 тенге.
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Комментарии к новости
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§ Обликоморале
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5002
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
Слов нет.
Хотя...
Весь мир бардак, а солнце фонарь.
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§ сайлау курманов
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2778
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.06.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однажды я прочитал , если женщина живет с одним , а замуж выходит за другого , то семя первого может спрятаться и вылезти однажды в неподходящий момент , видимо поэтому случаются подобные разборки
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§ Змея Подколодная
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.06.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги потребовал вернуть, ну не по мужски как то, понятно, что с юридической стороны все ровно. Бедный ребенок, папа любил, а теперь не поймет наверно, что происходит.
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§ 112
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то напомнило фильм Цена страсти, где у героя Теренса Ховарда было то же самое..
То есть не его дети..
Интересно, как он к дочери то теперь..
Такие щекотливые моменты в жизни..
Хотя дочь повзрослев найдет настоящего отца и этого скорее всего забудет..
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§ yudjin
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, то что вывел бывшую на чистую воду - правильно, а вот требовать возврата денег... как-то не красиво.
она же на ребенка их тратила... пусть не на своего.... но холящего и лелеющего с рождения как своего.
Ребенок же ни виноват!
Сейчас бы потребовал моральный ущерб с неё за ложь и .... отдал бы деньги этому же ребенку! Чести и благородства бы только добавилось.
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* Victor Yang
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10751
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Деньги потребовал вернуть, ну не по мужски как то

Нормально это. Он её три года содержал потому что она родила ребенка. И по факту ребенок не его оказался.
Цитата:
Змея Подколодная:
Бедный ребенок, папа любил, а теперь не поймет наверно, что происходит.

Вполне вероятно, что и будет продолжать любить, вот только обязательств у него уже не будет. Захочет - сделает подарок ребенку, не сможет - не сделает. И никто от него ТРЕБОВАТЬ ничего не будет.
Уверен, ему сейчас вдвойне хуже - то что жена оказалась не верной + привязанность к ребенку все-таки есть, а бывшая жена имеет право ему не давать видеться с ребенком.
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§ Мейрам
Re: Два года мужчина платил алименты чужому ребенку в Костанае
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 27.06.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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