Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта

Идеологи многие годы ищут национальную идею, способную разбудить и зажечь огнем энтузиазма всех казахстанцев. Хотя ее давно уже придумал Елбасы – привести страну в клуб 50-ти, а затем 30-ти самых развитых государств мира.

Оказалось, что на наше святое свободно могут покушаться внешние силы. Первую задачу – попасть в «пятидесятку» - мы вроде выполнили, а с продолжением получилась накладка.

Дело в том, что для определения своего места в мире мы опирались на общепринятый глобальный индекс конкурентоспособности. Более 35 лет Всемирный экономический форум (ВЭФ) публиковал ежегодные доклады «Индекс глобальной конкурентоспособности», в котором выводился рейтинг более 100 государств. Казахстан в этом своеобразном соревновании участвовал с 2006 года. Начинал с мест ниже 70-го, с 2012 года перешел на уровень 50-ти, а в 2015 году даже совершил рывок на 42-е. Потом как-то не заладилось – за два года опустился на 11 позиций. И это в то время, когда Назарбаев призвал свой народ побороться за 30 место.

А тут еще одно обстоятельство - с начала 2018 года критерии оценки конкурентоспособности качественно изменились. И без того из 12 индикаторов определения конкурентоспособности у Казахстана 7 показателей в последнее время ухудшились, так еще всю систему оценок решили ориентировать на работу с человеческим капиталом. То есть, с февраля глобальный индекс ВЭФ начали гармонизировать с индексом человеческого развития ООН. Аналитики ВЭФ считают, что пришло время, когда глобальный рейтинг страны нужно определять по степени благополучия ее граждан.

Нам вроде бы такие новшества не страшны - в Конституции Казахстана записано, что у нас социальное государство. Однако эксперты на недавно прошедшей научно-практической конференции «Социальное государство в Европе, Азии и Казахстане: тренды и вызовы» сказали, что у нас с этим «капиталом» много проблем.

Директор Форсайт агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАР привела такие данные: 37% граждан в возрасте от 15-ти до 29 лет сейчас нигде не учатся и официально не трудоустроены. Она прогнозирует, что эта цифра будет расти. Увеличивается и миграционный отток талантливой молодежи: из 600 000 казахстанцев, получающих высшее образование, почти каждый пятый учится за границей. В этом году 22% выпускников казахстанских школ хотят продолжить обучение за пределами республики. Вернутся ли они обратно – не известно. Такая же ситуация наблюдается и в других сферах, связанных с человеческим капиталом.

- Все эти годы Казахстан максимально упрощал свою экономику, и данный тренд пока невозможно переломить, - заявила Турсынкар. - Это привело к сложнейшей экономической ситуации в стране и резкому падению уровня жизни населения. Сырьевая экономика не формирует спрос на человеческий капитал. Как следствие, она не имеет резервов инвестиций в свое развитие и достаточного интеллекта для конкурентоспособности как на внешних, так и на внутреннем рынках.

Эксперты утверждают: социальные программы, принятые в Казахстане в последнее время, в сложившихся условиях нужного эффекта не дадут. Это означает, что место в заветной тридцатке для нашей страны – дело пока чисто умозрительное.