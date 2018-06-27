Незаконно транслирующие матчи чемпионата мира-2018 бары могут наказать в Казахстане

Нарушения выявлены в 16 букмекерских конторах, трех барах и четырех крупных ресторанах, передает Sputniknews.kz

Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" выявила, что в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны незаконно транслировали матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Как сообщили в корпорации, РТРК "Казахстан" является исключительным правообладателем прав на трансляцию чемпионата на территории страны.

CC0 / William Iven

С 14 июня работники корпорации проводят выездные рейды, чтобы пресечь незаконную трансляцию. За неполные две недели сотрудники выявили 22 факта незаконной трансляции в 16 букмекерских конторах, четырех крупных ресторанах и трех барах.

Все факты нарушения будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер. К работе по выявлению фактов незаконной трансляции привлечен департамент государственных доходов Астаны.

За нарушение прав правообладателей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.