"Ревновал и хотел повеситься": родные мужа об убийстве жены в Костанае

Баглан Ергешбаев, младший брат мужчины, который зарезал свою жену, а после выбросился из окна Костанайского социально-технического университета, в интервью корреспонденту Tengrinews.kz заявил, что погибший ревновал свою супругу и перед смертью угрожал покончить с собой.

Фото: facebook.com/Ольга Исенова

По словам родных, 36-летний Ахан Ергешбаев сильно любил жену - Ольгу Исенову. Женщина же требовала развода и якобы хотела отобрать все имущество. После расставания с супругой Ахан Ергешбаев, по их словам, грозил самоубийством. Мужчину похоронили в поселке Тюменарык Жанакорганского района Кызылординской области, где он родился и вырос.

"Мы даже не думали такого, он не был агрессивным. Его жена довела. Он ее зарезал, потом выбросился сам. После этого он и не думал в живых оставаться - сам себя хотел убить. Говорил об этом, а я не обращал внимание. Он хотел повеситься", - рассказывает младший брат погибшего Баглан Ергешбаев.

Как вспоминают родные Ахана Ергешбаева, с Ольгой Исеновой он познакомился в Алматы в студенческие годы. Учились на одном потоке в университете, начали встречаться, потом поженились. Все обвинения в жадности со стороны близких супруги брата Баглан Ергешбаев считает ложными.

"Неправда, что он мог забрать ключи от машины, что жадным был. Он сильно любил свою жену. А жене всегда не хватало денег. Они достаточно хорошо зарабатывали. Например, мой брат зарабатывал 200 тысяч тенге. Он даже сам не одевался, все семье отдавал, за квартиру, коммунальные платил. Разве это мало? Детей он любил. Мой брат даже в конце бегал за женой и говорил: "Я тебе карточку отдам, бери. Мне 10 тысяч на месяц дай и мне хватит, остальное забирай".

Я у него спрашивал: "Чего ей не хватает?" Даже мой брат не знал, почему она хотела развестись. Конкретной причины не было - измены или чтобы брат пил, руку на нее поднимал. А она же в Челябинске училась, не знаю, у него подозрение было... Еще в Италию съездила она. Ревновал... Любой мужчина будет ревновать, если женщина поздно вечером придет. Не ловил... Но... Жена уже не хотела жить с ним", - вспоминает Баглан.

Также родные погибшего заявили, что Ольга Исенова при разводе пыталась отсудить у супруга все его имущество.

"У моего брата ничего не было. Мой брат наивный был. Он ей говорил: "Не убегай, давай разводиться, делить пополам имущество". А она убегала", - уверяет младший брат Ахана Ергешбаева.

Баглан Ергешбаев также сказал, что хочет забрать на воспитание племянника и будет пытаться оформить опеку над ребенком.

20 июня во второй половине дня в здании Костанайского социально-технического университета (КСТУ) прямо на рабочем месте мужчина зарезал жену и выпрыгнул из окна университета.

Позже в ДВД сообщили, что по факту убийства преподавательницы Костанайского социально-технического университета Ольги Исеновой и по факту обнаружения тела мужчины ведется расследование.

Родные погибшей преподавательницы рассказали подробности того дня и сообщили, что Ольга Исенова хотела развестись.

Читайте также:

Судьбу детей убитой в Костанае преподавательницы решают органы опеки