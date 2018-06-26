Киберспорт признали видом спорта в Казахстане

Киберспорт официально признали видом спорта в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК.

Иллюстративное фото pixibay.com

Отмечается, что созданное в прошлом году энтузиастами киберспорта республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation получило поддержку и признание со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

"На сегодняшний день, уже разработана комплексная целевая программа развития киберспорта и проведена работа по вступлению в членство в международные профильные организации. Официально признанная и получившая аккредитацию Федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках. Интернет-ресурс Федерации - www.qcf.kz ", - говорится в сообщении.

Председатель правления АО "Казахтелеком", президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев в Facebook отметил, что скором времени федерация сможет рассказать о первых победах.

"Министерство культуры и спорта на основании заявления нашей федерации официально признала киберспорт видом спорта 25 июня. С чем хотел поздравить всех любителей киберспорта", - написал он.

В октябре 2017 года Международный олимпийский комитет принял к рассмотрению вопрос признания киберспорта олимпийским видом спорта. Согласно отчетам экспертов, в 2017 году оборот международного рынка киберспорта составил 655 миллионов долларов, а по прогнозам к 2021 году его оборот превысит 1,6 миллиарда долларов.



