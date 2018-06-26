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Горожанин_kst
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Обликоморале: Рад за тебя безмерно!) Пользуясь случаем, пока Он с тобой, не мог бы за россиян на 30е попросить?)))Чтоб подсобил малёхо, а то с испанцами без Него ну просто никак!) Ну и мы как...
26.06.18 18:21
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: а хде мною было сказанно о злобе? :-o И да, Бог со мной. :-)
26.06.18 17:27
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Изначально рассматривал выступление этого состава российской сборной на чемпионате мира не иначе как знаменитый "футбольный матч капитана Невилла") Без иллюзий. Главное, что статистами не...
26.06.18 16:59
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
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26.06.18 16:27
Обликоморале
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26.06.18 15:45
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Киберспорт признали видом спорта в Казахстане

26 июня 2018, 16:48 |  Спорт

Киберспорт официально признали видом спорта в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК.

Иллюстративное фото pixibay.com

Отмечается, что созданное в прошлом году энтузиастами киберспорта республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation получило поддержку и признание со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

"На сегодняшний день, уже разработана комплексная целевая программа развития киберспорта и проведена работа по вступлению в членство в международные профильные организации. Официально признанная и получившая аккредитацию Федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках. Интернет-ресурс Федерации - www.qcf.kz", - говорится в сообщении.

Председатель правления АО "Казахтелеком", президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев в Facebook отметил, что скором времени федерация сможет рассказать о первых победах.

"Министерство культуры и спорта на основании заявления нашей федерации официально признала киберспорт видом спорта 25 июня. С чем хотел поздравить всех любителей киберспорта", - написал он.

В октябре 2017 года Международный олимпийский комитет принял к рассмотрению вопрос признания киберспорта олимпийским видом спорта. Согласно отчетам экспертов, в 2017 году оборот международного рынка киберспорта составил 655 миллионов долларов, а по прогнозам к 2021 году его оборот превысит 1,6 миллиарда долларов.
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