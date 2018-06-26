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Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Рад за тебя безмерно!) Пользуясь случаем, пока Он с тобой, не мог бы за россиян на 30е попросить?)))Чтоб подсобил малёхо, а то с испанцами без Него ну просто никак!) Ну и мы как...
26.06.18 18:21
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: а хде мною было сказанно о злобе? :-o И да, Бог со мной. :-)
26.06.18 17:27
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Изначально рассматривал выступление этого состава российской сборной на чемпионате мира не иначе как знаменитый "футбольный матч капитана Невилла") Без иллюзий. Главное, что статистами не...
26.06.18 16:59
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Да все верно, чемпионат только входит в свою силу. Нас ждут самые захватывающие поединки. По России, как играют так играют, просто их умения в последние недели чересчур...
26.06.18 16:27
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: На одной России чемпионат не заканчивается. И где я сказал, что только ими наслаждался? Что за бред. Достойных матчей уже предостаточно было, только Бразилию я в них не видел. И смотри...
26.06.18 15:45
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35 млрд тенге выделяет государство на борьбу с онкологией на ближайшие пять лет

26 июня 2018, 14:16 |  Государство

Эти деньги направят на расширение услуг бесплатной медицинской помощи. Ещё на 40 млрд тенге планируется купить оборудование в рамках ГЧП, передает Informburo.kz.

 

Фото informburo.kz

На борьбу с онкологическими заболеваниями в Казахстане в 2018-2022 годах выделят 35,1 млрд тенге, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

"На реализацию комплексного плана выделено 35,1 млрд тенге, которые будут направлены на расширение услуг гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, в том числе на ранее выявление онкологических заболеваний", – сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

Скринингом будут охвачены целевые группы населения, а диагностика заболеваний станет доступнее. Будет внедрено молекулярно-генетическое тестирование злокачественных опухолей. Помимо этого деньги направят на проведение международных консультаций по сложным случаям.

В результате реализации комплексного плана планируется достичь ключевых показателей раннего выявления онкозаболеваний ведущих стран ОЭСР. В частности, выявление ранних стадий онкозаболеваний увеличится до 33,5%.

За последние 10 лет в Казахстане отмечается тенденция роста заболеваемости раком на 9,5%. При этом смертность снизилась на 28,5%.

Для реализации плана планируется привлечь частные инвестиции, то есть приобрести 149 единиц оборудования через государственно-частное партнёрство. Ориентировочная стоимость проектов ГЧП составляет свыше 40 млрд тенге.
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