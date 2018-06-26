35 млрд тенге выделяет государство на борьбу с онкологией на ближайшие пять лет

Эти деньги направят на расширение услуг бесплатной медицинской помощи. Ещё на 40 млрд тенге планируется купить оборудование в рамках ГЧП, передает Informburo.kz.

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На борьбу с онкологическими заболеваниями в Казахстане в 2018-2022 годах выделят 35,1 млрд тенге, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

"На реализацию комплексного плана выделено 35,1 млрд тенге, которые будут направлены на расширение услуг гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, в том числе на ранее выявление онкологических заболеваний", – сказал Елжан Биртанов на заседании Правительства.

Скринингом будут охвачены целевые группы населения, а диагностика заболеваний станет доступнее. Будет внедрено молекулярно-генетическое тестирование злокачественных опухолей. Помимо этого деньги направят на проведение международных консультаций по сложным случаям.

В результате реализации комплексного плана планируется достичь ключевых показателей раннего выявления онкозаболеваний ведущих стран ОЭСР. В частности, выявление ранних стадий онкозаболеваний увеличится до 33,5%.

За последние 10 лет в Казахстане отмечается тенденция роста заболеваемости раком на 9,5%. При этом смертность снизилась на 28,5%.

Для реализации плана планируется привлечь частные инвестиции, то есть приобрести 149 единиц оборудования через государственно-частное партнёрство. Ориентировочная стоимость проектов ГЧП составляет свыше 40 млрд тенге.