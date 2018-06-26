Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в Костанае за недостоверную калькуляцию
Дело по иску гражданина Б. к страховой компании «Казахинстрах» о признании калькуляции неполной и недостоверной и взыскании 352 576 тенге рассмотрел Костанайский городской суд. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото ng.kz
Согласно материалам дела, Б. попал в ДТП с участием другого автомобиля, за рулем которого находился гражданин Ш. Автомобиль Ш. был застрахован в «Казахинстрах».
«Постановлением специализированного административного суда гр. Ш. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения. Он своевременно обратился в страховую компанию для получения страховой выплаты», - говорится в сообщении пресс-службы.
Но страховая компания после оценки ущерба необоснованно снизила сумму выплаты. Не согласившись с таким решением, Б. обратился в суд.
Выслушав пояснения сторон и исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковое заявление о признании калькуляции неполной и недостоверной, и взыскал со страховой компании в пользу истца 352 576 тенге, а также судебные расходы и издержки в размере 88 544 тенге.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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фотки гуд. автобус тоже гуд. музыка 90 стых. седьмая поездка. скоро восьмая.
Более 350 тыс тенге взыскал суд со страховой компании в Костанае за недостоверную калькуляцию
Молодец, гражданин Б.!
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