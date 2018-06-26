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Более 4 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские

26 июня 2018, 10:38 |  Криминал

Два задержания с изъятием марихуаны произвели костанайские полицейские в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2018». В обоих случаях вес изъятых наркотиков считается особо крупным. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото pixibay.com

15 июня на улице Тимирязева сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали 28-летнего мужчину. Задержанный работал на СТО шиномонтажником и там же стояла его машина в неисправном состоянии. В ходе обыска автомобиля ВАЗ-21013 полицейские обнаружили 36 полиэтиленовых свертков, наполненных веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Результаты экспертизы показали, что это высушенная марихуана. Общий вес наркотиков составил 1 кг 816 г. Подозреваемый признался, что наркотики принадлежат ему и хранил он их с целью дальнейшего сбыта.

19 июня в районе КСК сотрудники УБН остановили автомобиль «Лифан», за рулем которого находился 46-летний мужчина. В ходе обыска салона авто полицейские нашли черный пакет, содержимым которого, согласно экспертизе, также оказалась марихуана. Вес наркотиков составил 2 кг 345 г. Мужчина хранил наркотики с целью сбыта.

По обоим случаям проводится досудебное расследование.
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