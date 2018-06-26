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В северо-западных районах Костаная отключат свет
26 июня 2018, 09:55 | ЖКХ
Отключение связано со строительно-монтажными работами по пересечению линий вновь построенной подстанции "Юбилейный" 110/10 кВт с подстанцией "Дизельный" 110 кВт. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба акима города.
Иллюстративное фото из общедоступных источников
Работы на подстанциях будут производится 30 июня с 8.00 до 20.00 часов. На это время от электроэнергии будут отключены потребители ПС "Дизельный":
- ТОО «Костанай МБИ»;
- ТОО «АгромашхолдингKZ»;
- ТОО «СарыаркаАвтоПром»;
- ТОО «ЕвразКаспианСтлаь»;
- ТОО «БК-Строй»;
- ТРЦ «KostanayPlaza»;
- АО «Назарбаев интеллектуальная школа»
- Жилой комплекс «Алтын Арман»;
- Миркорайон «Северо-Запад»;
- Микрорайон «2-Костанай».
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плакса не забил. чуть не вылетили нафмк.
В северо-западных районах Костаная отключат свет
за такое время вряд ли успеют продукты подпортиться