В северо-западных районах Костаная отключат свет

Отключение связано со строительно-монтажными работами по пересечению линий вновь построенной подстанции "Юбилейный" 110/10 кВт с подстанцией "Дизельный" 110 кВт. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Работы на подстанциях будут производится 30 июня с 8.00 до 20.00 часов. На это время от электроэнергии будут отключены потребители ПС "Дизельный":