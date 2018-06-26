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В северо-западных районах Костаная отключат свет

26 июня 2018, 09:55 |  ЖКХ

Отключение связано со строительно-монтажными работами по пересечению линий вновь построенной подстанции "Юбилейный" 110/10 кВт с подстанцией "Дизельный" 110 кВт. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Работы на подстанциях будут производится 30 июня с 8.00 до 20.00 часов. На это время от электроэнергии будут отключены потребители ПС "Дизельный":

  • ТОО «Костанай МБИ»;
  • ТОО «АгромашхолдингKZ»;
  • ТОО «СарыаркаАвтоПром»;
  • ТОО «ЕвразКаспианСтлаь»;
  • ТОО «БК-Строй»;
  • ТРЦ «KostanayPlaza»;
  • АО «Назарбаев интеллектуальная школа»
  • Жилой комплекс «Алтын Арман»;
  • Миркорайон «Северо-Запад»;
  • Микрорайон «2-Костанай».
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.06.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно у Астыкжана в плазе есть генераторы? Продукты то подпортятся :-x
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§ лимон
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.06.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
есть генераторы

некислые должны быть генераторы чтобы холодилки тянуть
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§ dandiv
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.06.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит после 30-го лучше не ходить в этот астыкжан... ждать пока другие жители не раскупят подпорченный продукт?
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§ лимон
Re: В северо-западных районах Костаная отключат свет
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.06.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за такое время вряд ли успеют продукты подпортиться
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