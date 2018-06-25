Сопровождать инвесторов 24 часа в сутки 7 дней в неделю готова антикоррупционная служба

Об этом сегодня, 25 июня, заявил директор департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияр САБИРБАЕВ. В Костанае прошел форум на тему «Инвестиционный климат и механизмы противодействия коррупции».

В рамках форума был открыт фронт-офис, при содействии сотрудников которого предприниматель может обеспечить себе упомянутое сопровождение. О концепции работы в таком формате рассказал Данияр Сабирбаев.

- От слов о превенции коррупционных рисков мы переходим к делу. Обеспечивая инвестору после подписания соглашения с агентством свое 100-процентное сопровождение, мы ставим только одно условие - неприятие им любых коррупционных схем, - сказал директор департамента. - Как все происходит сейчас? Инвестор в стоимость проекта закладывает суммы на покрытие определенных расходов, которые составляют от 5% до 20% стоимости проекта, выбирает - говорю на опыте уголовных дел - покровителя-партнера... Мы беремся стерилизовать коррупционные риски для предпринимателя. Обеспечивая полную правовую защиту и консультирование инвестора, рассчитываем на то, что само наше заявленное присутствие на старте проекта снимет 70% коррупционных рисков. Нужно быть совсем неадекватным госслужащим, чтобы, зная о такой работе агентства, создавать бизнесу бюрократические препятствия. Как это будет на практике? За предприятием-инвестором закрепляется наш сотрудник, который будет обеспечивать ему антикоррупционное сопровождение по схеме 24/7.

По оценке Сабирбаева, «проект новый, интересный» и необходимый, так как сегодня по уровню коррупции Казахстан на 122 месте из 180 стран этого рейтинга.

Руководству Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции предложено войти в Совет иностранных инвесторов при Президенте РК. В Костанае представители агентства, областного акимата, палаты предпринимателей, а также АО НК «Казахинвест» подписали меморандум о взаимодействии.

Фронт-офис размещен по адресу: Костанай, Аль-Фараби, 65 (бизнес-центр), 10 этаж, кабинет 1010.