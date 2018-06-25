Скачки по двум видам байги состоялись в Заречном в рамках фестиваля кумыса

Первый в истории Костанайской области фестиваль кумыса прошел в субботу, 23 июня, на ипподроме «Аргымак» в поселке Заречном. В рамках праздника областная федерация конного спорта провела скачки на двух дистанциях.

Многие наездники показали высочайшее мастерство верховой езды без седла

В кунан байге (6 км) приняли участие 12 скакунов и наездников, в аламан байге (10 км) - 15. На фестиваль приехали гости из Уфы, которые привезли чистокровную английскую скаковую лошадь.

- Здесь заявлены костанайская порода лошадей, английская, французская, ирландская, англо-российская, англо-арабская, - рассказал «НГ» главный секретарь соревнований Руслан ТАНКИБАЕВ. - Приехали фавориты из Камыстинского, Житикаринского районов. Приз на аламан байге за 1 место - 400 000 тенге, на кунан байге чемпиону достанется 150 000 тенге.

Обладатели вторых и третьих мест также были вознаграждены. За второе место в аламан байге вручили 250 000 тенге, за третье - 150 000. В кунан байге призы составили 100 000 и 50 000 тенге соответственно.

Призы победителям и призёрам вручал аким Костанайского района Кайрат Ахметов

Очень много любителей национальных видов спорта собралось на ипподроме «Аргымак». Многие привезли маленьких детей, чтобы приобщить их к своим корням, потому как конь всегда был крыльями для казахского народа. Поскольку казахи - народ кочевой, историю Казахстана невозможно представить без лошади. Тулпар - крылатый мифический конь - в сказках и эпосах является другом батыра, советчиком в борьбе с нечистью, мечет молнии, поднимает крыльями ветер, от его ржания содрогается земля.

Соревнования на ипподроме традиционно начались с национальной игры кыз куу, в переводе с казахского - погоня за девушкой. Игра начинается с того, что всадники - парень и девушка - выезжают на скаковую дорожку. Девушка становится на 12–15 м впереди. По сигналу судьи начинается скачка. После того, как девушка проскачет около 400 метров, стартует парень. Если сможет догнать девушку, получит право обнять и поцеловать её на скаку. В обратную сторону участники стартуют в другом порядке. Теперь парень получает фору, а девушка должна его догнать. Если это ей удастся, то она вправе бить его плетью.

Но главным событием конечно стала байга.

- Я из Карабалыка, конным спортом занимаюсь около года, - рассказал «НГ» победитель кунан байги Тимур ТУРСУНБАЕВ. - Раньше занимал только 3 место, а сегодня смог реализовать свой потенциал. Призовые деньги достанутся хозяину лошади, мне - 10% от выигрыша. Заниматься верховой ездой очень нравится, тренируюсь каждый день.

Наездник получает 10% от выигрыша

Примечательно то, что денежные призы вручались победителям в мешках, разменянными монетами.

- Мне 13 лет, занимаюсь всего 2 месяца, сказались ежедневные тренировке и желание победить, - отметил победитель аламан байги Сайран САЛИМОВ. - Живу в Житигаре, там же тренируюсь

Большинство наездников, участвовавших в скачках, ездили без седла. Участие в соревнованиях приняли не только мальчики, но и одна девочка. Больше шансов на победу имели наездники-легковесы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА