В Костанае прошёл чемпионат РК по национальной борьбе казак куреси

Республиканский турнир по казак куреси среди спортсменов в возрасте до 23 лет проходил 19-22 мая во Дворце спорта.

Ерканат Рыздык из Костанайской области (справа) в весе 90 кг выиграл отборочную схватку, но пройти в полуфинал ему не удалось

Соревнования проводили на трех коврах. Судьи часто спорили друг с другом по поводу результата поединков, свою лепту в эти словесные баталии добавляли тренеры борцов. Для разрешения таких ситуаций вели видеосъёмка, которую потом тщательно просматривали все судьи для определения победителя.

Одним из самых известных бросков в казак куреси является жанбас (дословно переводится как тазовая кость) - бросок через бедро. Смотрится очень эффектно. Также такой бросок встречается в самбо и дзюдо.

- Это чемпионат Казахстана среди молодёжи от 18-ти до 23 лет, - рассказал «НГ» главный судья соревнований, судья международной категории Галым КУЛЕКЕШЕВ. - 194 спортсмена со всей страны приняли участие в первенстве. В отличие от других чемпионатов мастера спорта на этот турнир не допускаются, только разрядники и к. м. с. Сделано это для того, чтобы создать условие равной борьбы.

За первое место на чемпионате присваивали звание мастера спорта РК. Победители турнира также автоматически попадают в сборную команду страны для участия в чемпионате Азии, но в календарном плане его пока не утвердили.

Единственную медаль чемпионата РК костанайской сборной принёс Жаслан Бекболат в весе 66 кг, да не простую, а золотую.

Казак куреси в программу республиканских соревнований в Казахстане с 1938 года. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внесла этот вид единоборств в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

Фото Николая СОЛОВЬЕВА