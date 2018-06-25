Из семерых казахстанских выпускников, которые проходили ЕНТ на английском, трое - из Костаная

Все трое учились в гимназии имени Горького. В этом году впервые в Казахстане появились школьники, которые выбрали английский рабочим языком для ЕНТ. Предварительные итоги тестирования обсудили сегодня, 25 июня, на аппаратном совещании в облакимате.

Кадр из онлайн-трансляции

Руководитель областного управления образования Батима ДАУМОВА отметила самые знаковые моменты для ЕНТ в регионе.

- В этом году тестировалось 2 858 человек, или 59% от общего числа выпускников области, что выше прошлого года на 5,6%. На казахском языке тестировалось 1 396 школьников, или 48,8%, со средним баллом 91,9. На русском - 1 459, или 51%, - со средним баллом 81,8, - отметила она. - То есть доля участия выпускников школ с государственным языком обучения практически сравнялась с долей выпускников школ с русским языком обучения, а средний балл первых выше на 10,1 балла.

В целом средний балл участников ЕНТ в Костанайской области составил 86,7 балла, что выше прошлогоднего на 4,8 балла.

По данным управления, значительно улучшили показатели по ЕНТ Аркалык, Амангельдинский, Жангельдинский, Алтынсаринский, Тарановский районы и Рудный. Намного ниже, в сравнении прошлым годом, результаты в Наурзумском, Карабалыкском, Сарыкольском, Федоровском, Аулиекольском и Житикаринском районах. Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, давая протокольные поручения, упомянул акимов этих районов как тех, кто «недостаточно обеспечивает качество образования».

В Костанайской области работают 25 инновационных школ. Из них 7 показали результат (средний балл по ЕНТ) ниже среднеобластного.

- С этим надо разбираться, - отреагировал аким области, - мы вкладываем в эти школы средства, оборудование в первую очередь, а они, как видим, взаимностью не отвечают.

По итогам ЕНТ 15 выпускников набрали свыше 130 баллов, 13 из них обучались на казахском языке, 7 - выпускники сельских школ. Самые высокие баллы из 140 возможных набрали Ажар Кенжебай из Торгайской средней школы Жангельдинского района - 134 балла, Еркебулан Жумагазин из Амангельдинской СШ Амангельдинского района, Гулим Жаңалык из Фурмановской СШ Аркалыка и Маржан Малкенова из СШ № 10 Костаная - по 133 балла.

В этом году обладателей знака «Алтын белгi» в Костанайской области 142, в ЕНТ из них участвовали 117.

- Из них 44% набрали менее 100 баллов, что свидетельствует о необходимости улучшения качества подготовки обладателей знака «Алтын белгі», - подчеркнула Даумова. - Также проведен анализ результатов участников ЕНТ по пороговому баллу – 50. Баллы ниже порогового уровня набрал 161 выпускник, или 5,6%, что лучше показателя прошлого года на 1,6% . Вместе с тем в Федоровском, Узункольском, Мендыкаринском районах практически пятая часть выпускников, участвовавших в ЕНТ, набрала менее 50 баллов.

Это означает, что в этом году они не имею права поступать в казахстанские вузы. В августе могут пройти тестирование повторно, но уже платно.

Всего по итогам ЕНТ этого года в Костанайской области 90,3% участников получили право поступать в вузы РК. В прошлом году их было 89%.

Окончательные итоги Единого национального тестирования в республике будут подведены к 1 июля.