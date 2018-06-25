 
Форум
Добринцофф
БелАЗ, Белшина, Беларусь.
yudjin: ну каждый видит то, что хочет... я видел красивейшую природу, ухоженные улицы, трудолюбивых, неразвращенных, добрейших бесконфликтных людей без понтов, а главное безопасность...как...
25.06.18 15:34
Rexyn
"Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West
сайлау курманов: хотим видео узреть Добавили видеозапись из зала суда. Но хватит ли у вас терпения все это просмотреть? Удачи вам.
25.06.18 15:25
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
a.radikal.ru Вкусная вишня,буду сегодня вечером - кушать... :lol: :oops:
25.06.18 15:25
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
кот, тебе нового. надо. бери с улицы. это нормарьные коты. у меня 14 лет.сейчас. матрос. до царапки . которая 14 прожила. [Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 14:15]
25.06.18 14:14
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
да и злая та кокая то. вроде не американка.
25.06.18 14:05
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за последние три года

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 июня 2018, 10:17 |  Происшествия

Четырехэтажный банный комплекс «Эра», расположенный на пересечении улиц Пушкина-Дзержинского в Костанае, загорелся 24 июня в 20.15. На тушение выехали 8 единиц техники и 35 пожарных.

- В банном комплексе шла реконструкция, полностью обновляли мансардный этаж, - сообщил «НГ» начальник департамента по ЧС Костанайской области Талагат КАКИМОВ. - Доделывали помещение, практически оставалось повесить только люстры. Возгорание произошло на третьем этаже, потом огонь перекинулся на четвертый, мансардный этаж.

Кстати, реконструкцию владельцы делали после прошлогоднего пожара в «Эре» - в ноябре 2017 года тоже полностью сгорел мансардный этаж. Еще один пожар в «Эре» был в 2016-м году.

Июньский пожар этого года отнесли ко 2-й степени сложности. Его удалось потушить за 5 с лишним часов, возгорание было полностью ликвидировано в 1 час 30 минут ночи.

- Сложности в тушении пожара заключались в том, что к банному комплексу затруднен проезд, - рассказал Какимов.- Справа и слева всего примерно по 100 м, а нам нужно было раскинуть лестницу до мансарды, где шел пожар. Плюс перед парадным входом висели высоковольтные провода, во время возгорания начались обрушения здания. Мы старались, чтобы ни один сотрудник и пожарный не пострадал. Было эвакуировано 20 человек.

Площадь пожара составила 400 кв. м. В сгоревшей мансарде и на третьем этаже здания располагались офис и магазин, первые два этажа занимает баня, которая не пострадала.

По предварительному заключению специалистов ДЧС, причиной пожара стало короткое замыкание и нарушение техники безопасности. Замкнуть могла времянка - брошенный на время ремонта электрический кабель.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.06.18 15:15 Аварийный участок канализационного коллектора в логу заменили стальной трубой в Костанае
25.06.18 13:53 Казахстанцы могут блокировать доступ к личным данным на портале электронного правительства
25.06.18 13:03 Из семерых казахстанских выпускников, которые проходили ЕНТ на английском, трое - из Костаная
25.06.18 09:50 Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
24.06.18 22:11 Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
24.06.18 11:34 Россия массово избавляется от американских гособлигаций
24.06.18 10:15 Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА
24.06.18 09:51 Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
24.06.18 00:37 "Всё решает эпизод", - главный тренер "Тобола" о матче с "Актобе"
23.06.18 20:32 В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных жителей и журналистов

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 112
Re: Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13278
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз горит и каждый раз героически отстраивают, получая какое то наслаждение..
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 4
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх