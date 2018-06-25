Банный комплекс «Эра» горел в Костанае третий раз подряд за последние три года

Четырехэтажный банный комплекс «Эра», расположенный на пересечении улиц Пушкина-Дзержинского в Костанае, загорелся 24 июня в 20.15. На тушение выехали 8 единиц техники и 35 пожарных.

- В банном комплексе шла реконструкция, полностью обновляли мансардный этаж, - сообщил «НГ» начальник департамента по ЧС Костанайской области Талагат КАКИМОВ. - Доделывали помещение, практически оставалось повесить только люстры. Возгорание произошло на третьем этаже, потом огонь перекинулся на четвертый, мансардный этаж.

Кстати, реконструкцию владельцы делали после прошлогоднего пожара в «Эре» - в ноябре 2017 года тоже полностью сгорел мансардный этаж. Еще один пожар в «Эре» был в 2016-м году.

Июньский пожар этого года отнесли ко 2-й степени сложности. Его удалось потушить за 5 с лишним часов, возгорание было полностью ликвидировано в 1 час 30 минут ночи.

- Сложности в тушении пожара заключались в том, что к банному комплексу затруднен проезд, - рассказал Какимов.- Справа и слева всего примерно по 100 м, а нам нужно было раскинуть лестницу до мансарды, где шел пожар. Плюс перед парадным входом висели высоковольтные провода, во время возгорания начались обрушения здания. Мы старались, чтобы ни один сотрудник и пожарный не пострадал. Было эвакуировано 20 человек.

Площадь пожара составила 400 кв. м. В сгоревшей мансарде и на третьем этаже здания располагались офис и магазин, первые два этажа занимает баня, которая не пострадала.

По предварительному заключению специалистов ДЧС, причиной пожара стало короткое замыкание и нарушение техники безопасности. Замкнуть могла времянка - брошенный на время ремонта электрический кабель.