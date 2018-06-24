В возрасте 62 лет ушёл из жизни бывший руководитель аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев, сообщает informburo.kz . За пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева он провёл в заключении 8 лет. В ноябре 2014 года Утембаев вышел на свободу.

Ержан Утембаев /Фото с сайта rus.azattyq.org

Ержан Утембаев окончил Казахский государственный университет имени Кирова (сегодня – Казахский национальный университет имени аль-Фараби), математик по специальности, кандидат экономических наук.

Утембаев занимал должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, вице-премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000 гг.), заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Также Утембаев входил в состав Совета безопасности РК, был представителем Президента в правлении Национального банка РК.

В феврале 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Заказчиком этого преступления позже был признан бывший глава аппарата Сената Ержан Утембаев. Исполнитель заказного убийства, сотрудник спецслужб Казахстана Рустам Ибрагимов был приговорён к пожизненному заключению. Утембаева суд признал организатором заказного убийства Сарсенбаева и приговорил к 20 годам лишения свободы.

В апреле 2012 года Рустам Ибрагимов выступил с заявлением, что истинными заказчиками убийства Сарсенбаева являются экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Альнур Мусаев. 3 февраля 2014 года приговор Ержану Утембаеву был изменён. Он был признан виновным в пособничестве убийству политика Алтынбека Сарсенбаева, срок заключения был сокращён до 13 лет лишения свободы.

В ноябре 2014 года специализированный межрайонный уголовный суд Астаны постановил удовлетворить ходатайство Ержана Утембаева об условно-досрочном освобождении. Кассационную жалобу потерпевшей стороны судебные инстанции отклонили в мае 2015-го. В общей сложности в колонии строго режима Утембаев провёл 8 лет.

Выйдя на свободу, экс-руководитель аппарата Сената Парламента РК отказался от участия в политической жизни Казахстана.