Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
informburo.kz
Ержан Утембаев /Фото с сайта rus.azattyq.org
Ержан Утембаев окончил Казахский государственный университет имени Кирова (сегодня – Казахский национальный университет имени аль-Фараби), математик по специальности, кандидат экономических наук.
Утембаев занимал должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, вице-премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000 гг.), заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Также Утембаев входил в состав Совета безопасности РК, был представителем Президента в правлении Национального банка РК.
В феврале 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Заказчиком этого преступления позже был признан бывший глава аппарата Сената Ержан Утембаев. Исполнитель заказного убийства, сотрудник спецслужб Казахстана Рустам Ибрагимов был приговорён к пожизненному заключению. Утембаева суд признал организатором заказного убийства Сарсенбаева и приговорил к 20 годам лишения свободы.
В апреле 2012 года Рустам Ибрагимов выступил с заявлением, что истинными заказчиками убийства Сарсенбаева являются экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Альнур Мусаев. 3 февраля 2014 года приговор Ержану Утембаеву был изменён. Он был признан виновным в пособничестве убийству политика Алтынбека Сарсенбаева, срок заключения был сокращён до 13 лет лишения свободы.
В ноябре 2014 года специализированный межрайонный уголовный суд Астаны постановил удовлетворить ходатайство Ержана Утембаева об условно-досрочном освобождении. Кассационную жалобу потерпевшей стороны судебные инстанции отклонили в мае 2015-го. В общей сложности в колонии строго режима Утембаев провёл 8 лет.
Выйдя на свободу, экс-руководитель аппарата Сената Парламента РК отказался от участия в политической жизни Казахстана.
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Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
таноми52: А это вообще к чему? а что? вы хотите всем повелевать, что писать, а что нет? люди, в т.ч. и я, высказали свое мнение в довольно корректной форме. а вы шпарите комментарии...
Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
таноми52: Вы статью-то хоть читали? нет. а зачем?
Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
теперь будем читать здесь новости типа: ушел из жизни бывший заключенный у/к...
Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
А вообще эта новость к чему? Может расцениваться как пособничество.. [Исправлено: 112, 24.06.2018 - 23:15]
Россия массово избавляется от американских гособлигаций
Рф не чем в принципе не отличается от кз. Ребят походу ждем большой шухер))) у кого лишние деньги есть. Срочно бегите в обменик и покупаем. Щебенку зеленую))))