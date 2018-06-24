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Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
таноми52: А это вообще к чему? а что? вы хотите всем повелевать, что писать, а что нет? люди, в т.ч. и я, высказали свое мнение в довольно корректной форме. а вы шпарите комментарии...
24.06.18 23:12
bgb
Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
таноми52: Вы статью-то хоть читали? нет. а зачем?
24.06.18 23:07
bgb
Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
теперь будем читать здесь новости типа: ушел из жизни бывший заключенный у/к...
24.06.18 23:05
112
Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
А вообще эта новость к чему? Может расцениваться как пособничество.. [Исправлено: 112, 24.06.2018 - 23:15]
24.06.18 23:04
Vital
Россия массово избавляется от американских гособлигаций
Рф не чем в принципе не отличается от кз. Ребят походу ждем большой шухер))) у кого лишние деньги есть. Срочно бегите в обменик и покупаем. Щебенку зеленую))))
24.06.18 23:03
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Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев

informburo.kz

24 июня 2018, 22:11 |  Общество
В возрасте 62 лет ушёл из жизни бывший руководитель аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев, сообщает informburo.kz. За пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева он провёл в заключении 8 лет. В ноябре 2014 года Утембаев вышел на свободу.

Ержан Утембаев /Фото с сайта rus.azattyq.org

Ержан Утембаев окончил Казахский государственный университет имени Кирова (сегодня – Казахский национальный университет имени аль-Фараби), математик по специальности, кандидат экономических наук.

Утембаев занимал должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, вице-премьер-министра Республики Казахстан (1999-2000 гг.), заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана. Также Утембаев входил в состав Совета безопасности РК, был представителем Президента в правлении Национального банка РК.

В феврале 2006 года в Алматы были совершены похищение и убийство оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Заказчиком этого преступления позже был признан бывший глава аппарата Сената Ержан Утембаев. Исполнитель заказного убийства, сотрудник спецслужб Казахстана Рустам Ибрагимов был приговорён к пожизненному заключению. Утембаева суд признал организатором заказного убийства Сарсенбаева и приговорил к 20 годам лишения свободы.

В апреле 2012 года Рустам Ибрагимов выступил с заявлением, что истинными заказчиками убийства Сарсенбаева являются экс-посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Альнур Мусаев. 3 февраля 2014 года приговор Ержану Утембаеву был изменён. Он был признан виновным в пособничестве убийству политика Алтынбека Сарсенбаева, срок заключения был сокращён до 13 лет лишения свободы.

В ноябре 2014 года специализированный межрайонный уголовный суд Астаны постановил удовлетворить ходатайство Ержана Утембаева об условно-досрочном освобождении. Кассационную жалобу потерпевшей стороны судебные инстанции отклонили в мае 2015-го. В общей сложности в колонии строго режима Утембаев провёл 8 лет.

Выйдя на свободу, экс-руководитель аппарата Сената Парламента РК отказался от участия в политической жизни Казахстана.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До пенсии не дожил..
Темная история..
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§ Vital
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

....................не моя тема

[Исправлено: Vital, 24.06.2018 - 22:09]
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§ Vital
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.............

[Исправлено: Vital, 24.06.2018 - 22:10]
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§ 112
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще эта новость к чему?
Может расцениваться как пособничество..

[Исправлено: 112, 24.06.2018 - 23:15]
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§ bgb
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь будем читать здесь новости типа: ушел из жизни бывший заключенный у/к....
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