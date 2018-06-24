Эдуард Кексель в центре / Фото Федерации ММА Казахстана

Боец Эдуард Кексель, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА, сообщила пресс-служба Федерации ММА РК.

В чемпионате Европы, который прошёл в Бухаресте, принимал участие уроженец Костанайской области Эдуард Кексель, ныне проживающий в Германии. Он стал чемпионом Европы и, несмотря на то что представлял Германию, на пьедестал вышел с казахстанским флагом.

"Я был очень рад увидеть казахстанскую команду на соревнованиях. Когда выиграл финальный бой, я попросил ребят одолжить мне казахстанский флаг, чтобы выйти с ним на пьедестал во время награждения. Я очень скучаю по Родине", – сказал Эдуард Кексель.

Чемпионат Европы не является обязательным международным стартом для Казахстана. Тем не менее, казахстанцы вступили в борьбу за медали.

"Мы всё-таки решили отправить от Казахстана ребят из Атырау Абылая Коргенова и Мейрбека Тулегенова. Они не подвели и возвращаются домой с медалями", – отметил президент Федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов.

Открытый чемпионат Европы по ММА среди взрослых и молодёжи завершился в Румынии 21 июня. В молодёжной возрастной категории Мейрбек Тулегенов завоевал бронзовую медаль, а Абылай Коргенов стал серебряным призёром чемпионата.