Боец Эдуард Кексель, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА, сообщила пресс-служба Федерации ММА РК.
В чемпионате Европы, который прошёл в Бухаресте, принимал участие уроженец Костанайской области Эдуард Кексель, ныне проживающий в Германии. Он стал чемпионом Европы и, несмотря на то что представлял Германию, на пьедестал вышел с казахстанским флагом.
"Я был очень рад увидеть казахстанскую команду на соревнованиях. Когда выиграл финальный бой, я попросил ребят одолжить мне казахстанский флаг, чтобы выйти с ним на пьедестал во время награждения. Я очень скучаю по Родине", – сказал Эдуард Кексель.
Чемпионат Европы не является обязательным международным стартом для Казахстана. Тем не менее, казахстанцы вступили в борьбу за медали.
"Мы всё-таки решили отправить от Казахстана ребят из Атырау Абылая Коргенова и Мейрбека Тулегенова. Они не подвели и возвращаются домой с медалями", – отметил президент Федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов.
Открытый чемпионат Европы по ММА среди взрослых и молодёжи завершился в Румынии 21 июня. В молодёжной возрастной категории Мейрбек Тулегенов завоевал бронзовую медаль, а Абылай Коргенов стал серебряным призёром чемпионата.
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