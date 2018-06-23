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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кстати. Девушки нашел тему для вас. Олег Винник. Тоже не плохо. Все хохлы. Вы только посмотрите сколько талантов А ?
23.06.18 23:14
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Нет. Незнаю. Спецом не искал. Пока в моей жизни происходит по другом. Как правило случайный знакомства( я тащусь от них) я постоянно ищу что то новое. Часто упускаю шанс(Лилю) ну...
23.06.18 23:08
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
ну да, кто то должен забиватьв дополнительное время. по регламенту.
23.06.18 22:56
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
капец. дополнительное время. корейцы забили.
23.06.18 22:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса: Не страшно. Вроде уже были скандалы. Когда девушка жаловалась на домогательство ( вернее секс) от туриста из аргентины а по факту , когда нашли он по паспорту( поймали уже когда) оказался...
23.06.18 22:48
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В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных жителей и журналистов

rus.azattyq.org

23 июня 2018, 20:32 |  Происшествия

На пешеходной части улицы Панфилова в центре Алматы сегодня, 23 июня, были задержаны десятки человек, их завели в служебные автобусы полиции и увезли, передают репортеры Азаттыка.

Полиция задерживает людей в центре Алматы. 23 июня 2018 года

Лозунгов задержанные не озвучивали, требований не выдвигали. В центральной части Алматы было замечено множество полицейских, в том числе бойцы спецназа.


Задержание на пешеходной части улицы Панфилова в Алматы. 23 июня 2018 года

Директор Казахстанского бюро по правам человека правозащитник Евгений Жовтис сообщил Азаттыку, что в Алматы был задержан сотрудник бюро журналист Андрей Свиридов. Как говорит Жовтис, полицейские попросили Свиридова предъявить документы, после предъявления заставили пройти в автобус и повезли в управление внутренних дел Медеуского района Алматы.

В Астане полицейские стояли у подступов к площади перед акиматом города. Находящийся на месте корреспондент Азаттыка Мади Бекмаганбет был ненадолго задержан, после проверки документов отпущен. Он передает, что полиция избирательно пропускает людей на площадь и что свыше десятка человек, находившихся рядом с площадью, были задержаны, их увезли на служебном автобусе. Задержанные не выкрикивали никаких лозунгов и не держали в руках плакатов либо транспарантов.

Полиция задерживает человека недалеко от площади близ акимата Астаны. 23 июня 2018 года.

Представитель прокуратуры Сарыаркинского района Астаны обратился к десяткам человек, собравшимся близ площади, заявил, что акция не санкционирована и потребовал расходиться. Заместитель акима Сарыаркинского района тоже обратился с призывом к собравшимся разойтись, добавив, что власти не давали разрешения на проведение на этом месте какой-либо акции. Люди в ответ сказали, что никакого митинга не проводят. Некоторые выразили возмущение тем, что полиция задерживает стоящих молча людей.

Недалеко от акимата Астаны было установлено ограждение вокруг площадки перед концертным залом. На табличке рядом с ограждением написано, что территория перекрыта в связи с реконструкцией кабельной линии.

Ранее запрещенное в Казахстане движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) через социальные сети и мессенджеры призвало своих сторонников выйти 23 июня на митинг «за бесплатное образование» в стране. Движение ДВК создано опальным банкиром Мухтаром Аблязовым, критиком Астаны, с 2009 года живущим за границей. Прокуратура Казахстана на минувшей неделе распространила предупреждение о том, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена административная ответственность. Прокуратура обвинила Аблязова в том, что он нанял актеров для съемок роликов, призывающих участвовать в митинге, и что в одном из видео снялся племянник Аблязова. В ответ Аблязов назвал предостережения прокуратуры «паническими» и «испуганными».

В первой половине дня 23 июня в Уральске был задержан репортер Азаттыка Санат Урналиев. Он более четырех часов находится в полиции. Корреспондент сообщил, что его доставили в ДВД Западно-Казахстанской области, затем увезли в УВД Уральска, сказав, что к нему есть вопросы по уголовному делу, заведенному по факту публикации комментария с призывом выходить на митинг 23 июня на YouTube-канале местной газеты «Уральская неделя». Санат Урналиев ранее допрашивался по этому делу и сообщил тогда следователю, что не имеет отношения к газете и комментарию. Сегодня были также задержаны несколько журналистов «Уральской недели».

За несколько дней до планируемого митинга десятки гражданских активистов в разных городах Казахстана были вызваны в полицию, где их предостерегли от участия в несанкционированных акциях.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Рудном вчера десятки тысяч полицейских стояли на каждом углу и на светофорах сами махали руками..
Тоже что то было?
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§ drakon
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14020
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тоже что то было?

День Полиции - отмечали... :lol: :oops: :-o
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§ Menden1968
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Рудном вчера десятки тысяч полицейских стояли на каждом углу и на светофорах сами махали руками..

Марик как в маленьком Рудном могут оказаться тысячи полицейских тем более десятки тысяч?Ты на днях ничего не отмечал,бывают голюцинации в каждом человеке увидить полицейского.......может к врачу показаться или само пройдёт.
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