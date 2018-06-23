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Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с "Тоболом"
Vesti.kz
23 июня 2018, 20:09 | Спорт
"Тобол" в рамках 15-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги сегодня, 23 июня, встретился с "Актобе". Матч прошел на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 2:3, сообщает Vesti.kz.
Маркос Пиззелли. Фото с сайта ФК "Актобе"
В составе победителей хет-трик оформил Маркос Пиззелли (42-я, 60-я и 82-я минуты). У костанайцев Азар Нургалиев сделал дубль (76-я и 85-я).
Репортаж о матче и отчет о пресс-конференции главных тренеров - немного позже. А пока смотрите видео голов.
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