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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кстати. Девушки нашел тему для вас. Олег Винник. Тоже не плохо. Все хохлы. Вы только посмотрите сколько талантов А ?
23.06.18 23:14
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Нет. Незнаю. Спецом не искал. Пока в моей жизни происходит по другом. Как правило случайный знакомства( я тащусь от них) я постоянно ищу что то новое. Часто упускаю шанс(Лилю) ну...
23.06.18 23:08
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
ну да, кто то должен забиватьв дополнительное время. по регламенту.
23.06.18 22:56
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
капец. дополнительное время. корейцы забили.
23.06.18 22:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса: Не страшно. Вроде уже были скандалы. Когда девушка жаловалась на домогательство ( вернее секс) от туриста из аргентины а по факту , когда нашли он по паспорту( поймали уже когда) оказался...
23.06.18 22:48
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Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с "Тоболом"

Vesti.kz

23 июня 2018, 20:09 |  Спорт

"Тобол" в рамках 15-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги сегодня, 23 июня, встретился с "Актобе". Матч прошел на стадионе "Центральный" в Костанае и завершился со счетом 2:3, сообщает Vesti.kz

Маркос Пиззелли. Фото с сайта ФК "Актобе"

В составе победителей хет-трик оформил Маркос Пиззелли (42-я, 60-я и 82-я минуты). У костанайцев Азар Нургалиев сделал дубль (76-я и 85-я).

Репортаж о матче и отчет о пресс-конференции главных тренеров - немного позже. А пока смотрите видео голов.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армянин наверно хорошо получает, гораздо больше чем наши, вот и старается..
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§ seroff
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.06.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по фамилии итольянец
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§ Обликоморале
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4947
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:

Но родился в Бразилии. :lol:
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§ 112
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
Отправлено: 23.06.18 - 20:34
судя по фамилии итольянец

Может и макаронник, но думаю это псевдоним..
Сюда к нам их пинками не загонишь..
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§ Козлов я
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
судя по фамилии итольянец

1. Италия,а не не Итолия
2. Дело не в фамилии, это -сакральное место,стадион на могилах и костях построен=
3. Поэтому мы на своем поле неуютно себя чувствуем (короче,проигрываем в б-ве случаев)
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