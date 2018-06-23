300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской области впервые прошел фестиваль кумыса

Кымызмурындык - так называется праздник первой пробы традиционного казахского напитка. Когда-то его отмечали с размахом, но со временем подзабыли. По рассказам старожилов, память о празднике вернулась в начале 90-х годов прошлого века.

В последние годы этот обычай стали активно возрождать во многих областях Казахстана. В Костанайской области фестиваль кумыса впервые провели сегодня, 23 июня, в селе Заречное, на ипподроме "Аргымак".

Сюда пригласили порядка 17 изготовителей кумыса из 8 районов: Карасуского, Нарзумского, Жангельдинского, Тарановского, Аулиекольского, Алтынсаринского, Мендыкаринского и Костанайского.

Все они представили на дегустацию кумыс, приготовленный по собственному рецепту. Организатор фестиваля - акимат Костанайского района - объявил за самый вкусный кумыс награду в размере 300 000 тенге. Лучший напиток выбирали путем народного голосования.

Участники выставляли на столы десятки одноразовых стаканов с кумысом, предлагали попробовать и … подарить им свой голос. Гости праздника дегустатировали кумыс около полутора часов, пока он не закончился.

Каждый брал по стаканчику и вместе с ним получал бумагу с номером участника фестиваля, чтобы опустить ее в урну для голосования.

- Мы привезли 5 литров кумыса для дегустации и 20 литров - для бесплатной раздачи, - сообщила "НГ" представитель СПК "Темте" из п. Щербаково Костанайского района Жанар ХАМИТОВА. - Ежедневно мы доим 60 кобыл, получаем по 160-150 литров кумыса в день.

- Мы привезли четыре вида кумыса, - рассказала Жанат КИНТОНОВА из п. Ждановка Костанайского района. - Он ведь разный бывает: уыз кумыс - первоначальный, бал кумыс - туда добавляется вяленое мясо, казы, тай кумыс - он делается из молока молоденькой лошадки. Есть еще кысыр кумыс - его получают из молока яловой кобылы, которую доят всю зиму.

Вместе с гостями фестиваля кумыс пробовал и аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ.

- На вкус и цвет… это такое дело! - рассказал он журналистам. - Но свежий - самый вкусный. Помню, как мама доила кобылу и потом делала кумыс. Я сам очень люблю этот напиток, не зря же сегодня проводим фестиваль. Хороший такой национальный праздник получился. Если людям придется по душе, то сделаем его традиционным. Сегодня еще погода нас поддержала: без дождя и солнечная.

Гостям фестиваля предлагали не только угоститься кумысом, но и посмотреть на процесс его приготовления. Желающим позволили подоить кобылиц, а затем узнать от мастера о секретах его вкуса.

Жительница Костаная Зауре БАЙМЕНОВА приехала на "Аргымак" в этот субботний день специально, чтобы осуществить детскую мечту.

- У меня в детстве была попытка уговорить бабушку дать мне подоить кобылу, - вспоминает Зауре. - Но сделать этого я так и не смогла, потому что подошла к животному и испугалась, маленькая ведь была. Так я отказалась от своей затеи. Сегодня попробовала и у меня получилось. Кобылу, кстати, доить тяжелее, чем корову, потому что она выше.

Добытое несколькими добровольцами молоко потом залили вместе с закваской в деревянную бочку - кобе. Но перед этим изготовитель кумыса из Ждановки Курмангазы АБДИБЕКОВ показал, что нужно сделать, чтобы добиться идеального вкуса.

Его секрет в том, что крышку кобе, деревянное приспособление для перемешивания молока и саму бочку предварительно обрабатывают дымом.

- Кобе делают из березы, чтобы кумыс потом получался вкусным, - рассказал Абдибеков. - В бочку молоко можно в течение дня подливать и все время взбивать. Чем дольше взбиваешь, тем вкуснее получится. До утра обычно кумыс бродит и на следующий день уже можно пить. Главное - чтобы кумыс не был кислым.

По результатам народного голосования первое место фестиваля и 300 000 тенге досталось Бекету Малику из Жангельдинского района и его сары кумысу. Второе место занял Ерлан Айсыгалиев (Мендыкаринский район). Он получил от организаторов 200 000 тенге. Третье место досталось Курмангазы Абдибекову из Костанайского района.

В программу праздника, помимо фестиваля кумыса, включили выставку картин, изделий прикладного искусства, скачки и национальные игры.

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