Район Костаная отключат от газа на следующей неделе

Как сообщила пресс-служба акима Костаная со ссылкой на филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 24-го по 29 июня включительно будут отключены от газоснабжения потребители города:

ГРП-21

Частный сектор : Мауленова №№ 14, 16/2, 16/А, Полевая №№ 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Уральская №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Благоустроенное жилье : Мауленова №№ 18, 18/1, 18/3, 22, 30, 30/Б, Уральская №№ 2, 2/А, 4, 4/1, 6, 8, 23, Уральский переулок №№ 4, 6, 6/1, 8, 10

ШРП-Хлебокомбинат

Благоустроенное жилье : Мауленова №№17, 19

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.