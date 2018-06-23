Район Костаная отключат от газа на следующей неделе
Как сообщила пресс-служба акима Костаная со ссылкой на филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 24-го по 29 июня включительно будут отключены от газоснабжения потребители города:
ГРП-21
Частный сектор : Мауленова №№ 14, 16/2, 16/А, Полевая №№ 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Уральская №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Благоустроенное жилье : Мауленова №№ 18, 18/1, 18/3, 22, 30, 30/Б, Уральская №№ 2, 2/А, 4, 4/1, 6, 8, 23, Уральский переулок №№ 4, 6, 6/1, 8, 10
ШРП-Хлебокомбинат
Благоустроенное жилье : Мауленова №№17, 19
Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.
Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 80
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Ему вчера 31 вру, 26 лет. ///Чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения. Форварду египетской сборной и английского "Ливерпуля" вручили...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Бельгия-Тунис. пойду свежим воздухом подышу. на добавленное время приду. голысмотреть.
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
База то Египта в Грозном. Ему вчера 31. Торт Огромный.
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: какая страна, такие и тендеры. такие и тесты. а а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с...
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: ну, ну. итр в сфере жкх. Прорабы, мастера, начальники участков на стройках, проектировщики - не ИТР? А кто тогда?