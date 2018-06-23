 
Форум
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: Ему вчера 31 вру, 26 лет. ///Чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения. Форварду египетской сборной и английского "Ливерпуля" вручили...
23.06.18 18:00
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Бельгия-Тунис. пойду свежим воздухом подышу. на добавленное время приду. голысмотреть.
23.06.18 17:58
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
База то Египта в Грозном. Ему вчера 31. Торт Огромный.
23.06.18 17:53
alex_60
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: какая страна, такие и тендеры. такие и тесты. а а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с...
23.06.18 17:24
Victor Yang
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: ну, ну. итр в сфере жкх. Прорабы, мастера, начальники участков на стройках, проектировщики - не ИТР? А кто тогда?
23.06.18 17:22
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Район Костаная отключат от газа на следующей неделе

23 июня 2018, 13:32 |  ЖКХ

Как сообщила пресс-служба акима Костаная со ссылкой на филиал АО "КазТрансГаз Аймақ", в связи с профилактическими работами на газопроводах с 24-го по 29 июня включительно будут  отключены от газоснабжения потребители города:

ГРП-21

Частный сектор : Мауленова №№ 14, 16/2, 16/А, Полевая №№ 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Уральская №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Благоустроенное жилье : Мауленова №№ 18, 18/1, 18/3, 22, 30, 30/Б, Уральская №№ 2, 2/А, 4, 4/1, 6, 8, 23, Уральский переулок №№ 4, 6, 6/1, 8, 10

ШРП-Хлебокомбинат

Благоустроенное жилье : Мауленова №№17, 19

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймақ" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.06.18 14:09 Изъятые у коррупционеров деньги президент Кыргызстана поручил копить на счёте в банке
23.06.18 12:10 Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
23.06.18 10:25 Интервью Председателя Сената Парламента РК К.Токаева журналисту британской телекомпании Би-Би-Си Стивену Сакуру
22.06.18 19:28 Считать негодяями чиновников, систематически нарушающих законы, предложил руководитель департамента по делам госслужащих Костанайской области
22.06.18 18:41 Мошенники предлагают казахстанцам 1000 литров бензина от "КазМунайГаза"
22.06.18 17:41 36 выпускников не набрали проходной балл по ЕНТ в первый день тестирования в Костанайской области
22.06.18 17:16 "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West
22.06.18 16:55 Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание горожан по поводу небезопасного пешеходного перехода
22.06.18 16:18 Погоду в Костанайской области определяет циклон над Норильском
22.06.18 15:43 В Казахстане, по статистике, задерживаются 14% рейсов

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 0
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх