Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев

Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Ерлан Сагадиев на межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования, в котором приняли участие представители министерств, вузов и медиаассоциаций. При этом он отметил, что наличие диплома в этой сфере не обязательно, сообщает informburo.kz.

Ерлан Сагадиев /Фото с сайта zakon.kz

"Любой человек, который предоставляет услугу обществу, должен пройти национальный квалификационный тест, созданный профессиональным сообществом. В этом году педагогика – первая отрасль, которая ввела его: с 26 по 28 мая национальный квалификационный тест добровольно сдали 60 тысяч учителей. И только 60% прошли его успешно. Сейчас мы откровенно говорим начинающим учителям: "Вы должны знать свой предмет, прежде чем мы разрешим вам работать, свои дипломы можете положить на полку". Ведь неизвестно, как они получили их, через какие образовательные программы прошли. Базовые компетенции, которыми должны обладать педагоги, мы будет проверять на входе в нашу отрасль. Журналистика должна так же работать. В единый квалификационный тест необходимо включить вопросы этики, базовые понимания медиаинструментов, новых технологий, истории. Вы должны его создать", – обратился к участникам совещания глава Министерства образования и науки РК.

Министр пояснил, что сейчас все отрасли создают механизмы защищающие их, где-то им в этом вопросе помогают ассоциации, где-то государство.

"При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.