Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Ерлан Сагадиев на межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования, в котором приняли участие представители министерств, вузов и медиаассоциаций. При этом он отметил, что наличие диплома в этой сфере не обязательно, сообщает informburo.kz.
Ерлан Сагадиев /Фото с сайта zakon.kz
"Любой человек, который предоставляет услугу обществу, должен пройти национальный квалификационный тест, созданный профессиональным сообществом. В этом году педагогика – первая отрасль, которая ввела его: с 26 по 28 мая национальный квалификационный тест добровольно сдали 60 тысяч учителей. И только 60% прошли его успешно. Сейчас мы откровенно говорим начинающим учителям: "Вы должны знать свой предмет, прежде чем мы разрешим вам работать, свои дипломы можете положить на полку". Ведь неизвестно, как они получили их, через какие образовательные программы прошли. Базовые компетенции, которыми должны обладать педагоги, мы будет проверять на входе в нашу отрасль. Журналистика должна так же работать. В единый квалификационный тест необходимо включить вопросы этики, базовые понимания медиаинструментов, новых технологий, истории. Вы должны его создать", – обратился к участникам совещания глава Министерства образования и науки РК.
Министр пояснил, что сейчас все отрасли создают механизмы защищающие их, где-то им в этом вопросе помогают ассоциации, где-то государство.
"При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.
На этом же совещании Сагадиев заявил, что казахстанским студентам в ближайшем будущем не нужно будет учиться четыре года.
Воспользоваться этой привилегией казахстанцы смогут после утверждения проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений".
"Мы возлагаем большие надежды на закон об академической свободе. Он уже вышел из Мажилиса и находится в Сенате. Во многих странах это положение прописано в Конституции, и мы решили предоставить вузам свободу давать те образовательные программы, которые они считают нужными, наиболее интересными и востребованными. Чтобы регулировать их, вводим систему качества преподавания. Мы договорились с НПП "Атамекен" о том, что они проведут рейтинг образовательных программ разных вузов. Первый рейтинг в сфере IT уже вышел, в июле обещают презентовать рейтинг по журналистике", – рассказал Ерлан Сагадиев.
Он отметил, что в обновлённом законе прописано несколько важных изменений. Первое: казахстанским студентам больше не нужно будет обязательно учиться четыре года.
"Для того, чтобы окончить вуз раньше положенного срока студентам нужно будет набрать определённое количество кредитов. То есть если он, например, учился летом или по интенсивной программе, он может окончить университет и за 2,5 года, и за 3. Другое дело, если у студента появился и ребёнок (и он вынужден пропускать занятия. – Авт.) этот срок может составлять и восемь лет. Мы переходим от системы "по годам" к системе "по объёму кредитов" набранных знаний. Это международная система, все о ней прекрасно знают. В дальнейшем мы будем интегрировать курсы, которые дети брали в колледжах, чтобы их второй раз не нужно было проходить в вузе. И возможно реализовать эту систему и в школах", – пояснил в кулуарах встречи Ерлан Сагадиев.
Второе изменение: студенты смогут учиться по зарубежной системе, то есть они смогут быть, например, экономистом и журналистом одновременно.
Отдельную часть выступления глава Министерства образования уделил системе преподавания журналистики.
"Я согласен с тем, что журналистике не нужно учиться четыре года. Это больше ремесло. Журналисту важно быть в первую очередь специалистом в той области, о которой он пишет. Если он вещает о медицине, он должен быть (немного. – Авт.) врачом, если об экономике – банкиром, экономистом. Гораздо сложнее научить журналиста экономике, чем экономиста журналистике. Кроме этого важно уделять внимание этике", – поделился мнением министр образования.
Медиаобразование – актуальное направление в современном образовании, отображающем процесс развития личности с помощью средств массовой коммуникации. Медиаобразование преследует несколько целей: подготовка школьников к жизни в современном информационном пространстве, формирование культуры общения с медиа, развитие творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, обучение различным формам самовыражения при помощи медиатехники.
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Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: какая страна, такие и тендеры. такие и тесты. а а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с...
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
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