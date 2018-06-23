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alex_60
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23.06.18 18:00
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Бельгия-Тунис. пойду свежим воздухом подышу. на добавленное время приду. голысмотреть.
23.06.18 17:58
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
База то Египта в Грозном. Ему вчера 31. Торт Огромный.
23.06.18 17:53
alex_60
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: какая страна, такие и тендеры. такие и тесты. а а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с...
23.06.18 17:24
Victor Yang
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
alex_60: ну, ну. итр в сфере жкх. Прорабы, мастера, начальники участков на стройках, проектировщики - не ИТР? А кто тогда?
23.06.18 17:22
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Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев

informburo.kz

23 июня 2018, 12:10 |  Государство

Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Ерлан Сагадиев на межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования, в котором приняли участие представители министерств, вузов и медиаассоциаций. При этом он отметил, что наличие диплома в этой сфере не обязательно, сообщает informburo.kz.

Ерлан Сагадиев /Фото с сайта zakon.kz

"Любой человек, который предоставляет услугу обществу, должен пройти национальный квалификационный тест, созданный профессиональным сообществом. В этом году педагогика – первая отрасль, которая ввела его: с 26 по 28 мая национальный квалификационный тест добровольно сдали 60 тысяч учителей. И только 60% прошли его успешно. Сейчас мы откровенно говорим начинающим учителям: "Вы должны знать свой предмет, прежде чем мы разрешим вам работать, свои дипломы можете положить на полку". Ведь неизвестно, как они получили их, через какие образовательные программы прошли. Базовые компетенции, которыми должны обладать педагоги, мы будет проверять на входе в нашу отрасль. Журналистика должна так же работать. В единый квалификационный тест необходимо включить вопросы этики, базовые понимания медиаинструментов, новых технологий, истории. Вы должны его создать", – обратился к участникам совещания глава Министерства образования и науки РК.

Министр пояснил, что сейчас все отрасли создают механизмы защищающие их, где-то им в этом вопросе помогают ассоциации, где-то государство.

"При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.

На этом же совещании Сагадиев заявил, что казахстанским студентам в ближайшем будущем не нужно будет учиться четыре года.

Воспользоваться этой привилегией казахстанцы смогут после утверждения проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений".

"Мы возлагаем большие надежды на закон об академической свободе. Он уже вышел из Мажилиса и находится в Сенате. Во многих странах это положение прописано в Конституции, и мы решили предоставить вузам свободу давать те образовательные программы, которые они считают нужными, наиболее интересными и востребованными. Чтобы регулировать их, вводим систему качества преподавания. Мы договорились с НПП "Атамекен" о том, что они проведут рейтинг образовательных программ разных вузов. Первый рейтинг в сфере IT уже вышел, в июле обещают презентовать рейтинг по журналистике", – рассказал Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что в обновлённом законе прописано несколько важных изменений. Первое: казахстанским студентам больше не нужно будет обязательно учиться четыре года.

"Для того, чтобы окончить вуз раньше положенного срока студентам нужно будет набрать определённое количество кредитов. То есть если он, например, учился летом или по интенсивной программе, он может окончить университет и за 2,5 года, и за 3. Другое дело, если у студента появился и ребёнок (и он вынужден пропускать занятия. – Авт.) этот срок может составлять и восемь лет. Мы переходим от системы "по годам" к системе "по объёму кредитов" набранных знаний. Это международная система, все о ней прекрасно знают. В дальнейшем мы будем интегрировать курсы, которые дети брали в колледжах, чтобы их второй раз не нужно было проходить в вузе. И возможно реализовать эту систему и в школах", – пояснил в кулуарах встречи Ерлан Сагадиев.

Второе изменение: студенты смогут учиться по зарубежной системе, то есть они смогут быть, например, экономистом и журналистом одновременно.

Отдельную часть выступления глава Министерства образования уделил системе преподавания журналистики.

"Я согласен с тем, что журналистике не нужно учиться четыре года. Это больше ремесло. Журналисту важно быть в первую очередь специалистом в той области, о которой он пишет. Если он вещает о медицине, он должен быть (немного. – Авт.) врачом, если об экономике – банкиром, экономистом. Гораздо сложнее научить журналиста экономике, чем экономиста журналистике. Кроме этого важно уделять внимание этике", – поделился мнением министр образования.

Медиаобразование – актуальное направление в современном образовании, отображающем процесс развития личности с помощью средств массовой коммуникации. Медиаобразование преследует несколько целей: подготовка школьников к жизни в современном информационном пространстве, формирование культуры общения с медиа, развитие творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, обучение различным формам самовыражения при помощи медиатехники.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Для того, чтобы окончить вуз раньше положенного срока студентам нужно будет набрать определённое количество кредитов. То есть если он, например, учился летом или по интенсивной программе, он может окончить университет и за 2,5 года, и за 3.

а чего уж и не за год - чего тянуть -то?
образование у нас с каждым годом все интереснее и интереснее. Школу тоже можно будет так заканчивать? - а чего тянуть 11 лет...
Цитата:
"При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.

ага, т.е. диплом по сути - второстепенное, нафиг нужен, главное сертификат о прохождении теста.
Песня, просто песня, а не образование....
Я под столом....
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§ elektron
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2030 год. Доклад Министра образования
РК: "Я облетел весь Земной шар и могу заявить сегодня, что наше образование —
лучшее в мире". Жидкие аплодисменты и шепот в зале: "Странно, Земля-то плоская", "Во дает, тело тяжелее воздуха — не может летать", "Даже если и взлетит Божией милостью, то разобьется о небесный свод. "
:lol: :lol: :lol:
По идее РФ стояло, но так в тему ;-)
Тут на форуме одна уже есть, не буду уточнять :-P
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§ Victor Yang
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10750
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы ещё тесты адекватные были. А то для ИТР ввели аттестацию - так там в вопросах все нормативные документы наизусть знать надо. Бред.
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//что наличие диплома в этой сфере не обязательно,//
//у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.///

у него справка медицинская есть ?
психиатр , нарколог.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2018 - 14:39]
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то для ИТР ввели аттестацию - так там в вопросах все нормативные документы наизусть знать надо. Бред.


а что , есть тесты для итр на уровне страны?
сказки.
в каждой конторе по своему . стопудово.
в твоей так.серьезная видать контора.
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§ elektron
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то для ИТР ввели аттестацию

Цитата:
alex_60:
а что , есть тесты для итр на уровне страны?

Не знаю как сегодня, но было время, что зубрили, ежегодно ПТЭ и ПТБ.
Или что то раз в 2 года было, точно не помню. Но потом "научился" сдавать и без зубрёжки :-P
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не знаю как сегодня, но было время, что зубрили, ежегодно ПТЭ и ПТБ.


может и было " тогда".
я ни разу о тестах не слышал и не проходил.
даже при переходе с категорию на категорию.
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
группу допуска по обслуживанию электрооборудования , да, раз в год .
это было.
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§ yudjin
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по-моему человек не понимает вообще где и кем работает...раз противоречит сам себе:

Цитата:
Ведь неизвестно, как они получили их, через какие образовательные программы прошли.


и тут же о новшествах:
Цитата:
и мы решили предоставить вузам свободу давать те образовательные программы, которые они считают нужными


Во-первых, кто как ни министерство безобразования должно было контролировать выдачу дипломов?
А во-вторых не признавая одни дипломы, они дают полную свободу в обучении другим... невменяемый парадокс, однако...


Цитата:
И возможно реализовать эту систему и в школах",

шо мелочиться... давайте уже с детсада... сразу из балапана да в магистры и бакалавры... главное шоб кредиты набрали по полной... и на родителей и на родственников этих кредитов навесили... и шо бы лично кредиты отслеживал сам Сагадиев... а то мол потом скажет не знамо откуда диплом взялся...
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§ yudjin
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще забавный чувак этот министр... этакое чудо в перьях доморощенного образования... школы под откос пустил... до вузов добрался.

Цитата:
туденты смогут учиться по зарубежной системе, то есть они смогут быть, например, экономистом и журналистом одновременно.

а слесарь-гинеколог может быть?
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§ Seviriya
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 15:39
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10750
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что , есть тесты для итр на уровне страны?

Есть, в сфере ЖКХ:
http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/voprosy-po-attestacii
Цитата:
alex_60: в твоей так
Не от конторы зависит, а от участия ее в тендерах. Заказчик сейчас выставляет требования - нужны аттестованные специалисты для участия в закупках. Вот и приходится их аттестовывать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34804&post_id=768528&order=0&viewmode=flat&pid=768526&forumid=1#768528

[Исправлено: Victor Yang, 23.06.2018 - 16:09]
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§ Обликоморале
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4935
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8-)
У нас тут есть '' профи. комиентатор''. Осталось только тесты сдать, получить сертификат и нате, профи. журналист вам. В НГ кому то придется подвинутся.
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть, в сфере ЖКХ:


ну, ну. итр в сфере жкх.
итр ,по моему, это на заводах-фабриках.
жкх. тесты. ну,ну.
тесты в жкх чтобы участвовать в тендерах .
какая страная, такие и тендеры. такие и тесты.
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§ 112
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно, чем 4 года платить, лучше два с половиной..
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