Считать негодяями чиновников, систематически нарушающих законы, предложил руководитель департамента по делам госслужащих Костанайской области

Проблемы, связанные с соблюдением норм Этического кодекса, обсудили сегодня, 22 июня, в формате «без галстуков» представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области и члены Совета по этике со слушателями филиала Академии госуправления при президенте РК.

Дискуссия началась с темы нарушения чиновниками норм законодательства, которые не относятся к исполнению ими служебных обязанностей. За все ли проступки такого рода государственных служащих нужно привлекать к дисциплинарной ответственности?

Спикер, уполномоченный по этике Костанайской области Кайрат СЮНДИКОВ сослался на норму Этического кодекса, которая однозначно определяет, что любое административное правонарушение госслужащего является нарушением этики.

- В этом году за 5 месяцев государственные служащие нарушили Правила дорожного движения 96 раз, – привел статистику Сюндиков. - Эти нарушения связаны не с употреблением спиртных напитков и не с какими-то грубыми нарушениями, а это касается, например, ремня безопасности, парковки и других вопросов, можно сказать, общего характера. Они составляют порядка 30-36%. Являются ли они нарушением этики? На этот счет существуют полярные мнения.

Заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ сообщил, что в таких случаях государственные служащие, кроме административного наказания, получают еще и дисциплинарное взыскание.

- Если человек - не госслужащий, его за нарушение ПДД на работе не наказывают, он привлекается только к административной ответственности, а у госслужащих получается двойное наказание. Здесь нужно либо уточнять эту норму, либо на уровне уполномоченного органа дать комментарий к Этическому кодексу, - предложил Искендиров.

Член Совета по этике, председатель Ревизионной комиссии Костанайской области Амирхан АСАНОВ добавил, что в ежеквартальных отчетах Счетной комиссии РК и ревкомиссий раньше учитывалось количество госслужащих, получивших административные наказания за проступки вне работы, и за это выводились отрицательные баллы.

- После наших обращений это положение убрали, но в других органах оно, возможно, еще есть, - сказал Асанов.

Фото из архива "НГ"

Руководитель департамента Салауат МУКСИНОВ подтвердил, что этические нормы госслужащих не позволяют совершать им административные правонарушения («это есть стандарт, веление времени»), но согласился, что жизнь многообразна и в каждом случае нужно учитывать все обстоятельства.

- Мы должны руководствоваться нормами права и внутренним ощущением справедливости, – высказал пожелание коллегам Муксинов. – Если мы видим, что человек нарушает Правила дорожного движения бесконечно, грубо посягает на установленные нормы, законы, ценности общественного бытия, естественном, мы должны принимать к нему меры. Считать его просто негодяем.

Член Совета по этике Токтарбай КАДАМБАЕВ, возглавлявший Костанайскую область в 1995-1998 годах, заявил, что нарушению законов способствует их постоянное обновление.

- Человек не успевает следить за их изменениями, - считает ветеран госслужбы. – Но все равно – госслужащий должен быть примером. Законы должны быть одинаковыми для всех. Представим себе: едет «высший эшелон» и нарушает Правила дорожного движения. Кто его остановит? Никто! Да еще и честь отдают.

Вспомнил экс-глава областной администрации и 90-е годы, когда по его словам еще не было «ни закона о госслужбе, ни этики».

- Тогда вопрос стоял так - выстоять! Выстояли. Движение в обществе пошло вперед… Но теперь мы хотим показать все негативное, все, что тогда нарушали госслужащие. Мы хотим поднять руины и показать обществу – видите, какой он! То, что госслужащий тогда отступал от чего-то, это не означает, что он плохой человек. А мы его показываем – вот он какой, госслужащий, его вообще надо кончать!.. И начинаем раздувать пламя по всему Костанаю, по все стране.

Не обошли вниманием и тему отношений чиновников с журналистами, а также внутриаппаратных «разборок». Что касается последнего, по информации Кайрата Сюндикова, в Казахстане из 670 госслужащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности в 2017 году, 105 наказаны за хамство. Участники дискуссии в качестве одной из причин, породивших такое явление, назвали стиль управления со стороны первых руководителей госструктур.

Говоря о взаимоотношениях акиматовских служб и СМИ, Салауат Муксинов отметил:

- Вся проблема будет разрешена, если госслужащие будут внутренне понимать, что средства массовой информации – это, прежде всего, мост между государственными служащими и обществом.

В заключение руководитель департамента поддержал предложение Токтарбая Кадамбаева сделать данную дискуссионную площадку постоянной.