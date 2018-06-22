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36 выпускников не набрали проходной балл по ЕНТ в первый день тестирования в Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

22 июня 2018, 17:41 |  Общество

Заявку на участие в ЕНТ в первый день тестирования, 21 июня, подавал 1 121 выпускник. По факту экзамен сдавали 946 человек. Об этом «НГ» сообщили в управлении образования Костанайской области.

Сегодня, 22 июня, стали известны итоги первого дня ЕНТ.

Из 946 человек пороговый уровень не преодолели 36 выпускников. 340 человек набрали больше 100 баллов.

- В первый день из 142 претендентов на звание «Алтын белги» тестирование сдали 32 человека, - рассказала «НГ» главный специалист отдела развития дошкольного и общего среднего образования Анара КУРГАМБЕКОВА. - 24 из них набрали свыше 100 баллов. Самые высокие баллы первого дня - 133 и 132 балла. Их набрали обладательница знака «Алтын белги» Гулимкызы Жаналык (Фурмановская СШ, Аркалык), Маржан Малкенова (СШ № 10, Костанай) и Арлан Майлыбаев (СШ № 15, Костанай).

В этом году впервые появилась возможность сдавать ЕНТ на английском языке. Ею воспользовались три человека в области - выпускники гимназии им. Горького в Костаная.

Все они набрали от 91 до 105 баллов.

По словам Анары Кургамбековой, средний балл по итогам первого дня ЕНТ этого года оказался выше прошлого.

Общий средний балл ЕНТ-2018 будут выводить после окончания тестирования.
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* Seviriya
Re: 36 выпускников не набрали проходной балл по ЕНТ в первый...
Seviriya


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Сообщений: 170
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к позорному столбу тех кто не сдал, какой то бред, не все могут и умеют, а те кт о знают сдают не здесь, а из ГМГ прям все три сдали? не верю чего то. :-P :-P :-P :-P :-P
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