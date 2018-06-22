Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание горожан по поводу небезопасного пешеходного перехода

В данный момент, около 16.30 22 июня, специалисты отдела ЖКХ Костаная спиливают ветки, которые закрывают водителям обзор на знак пешеходного перехода по ул. Дзержинского, недалеко от магазина "Орбита".

Фoто TIM1987

Сообщение об этой проблеме появилось в рубрике "Народные новости" на сайте "НГ" вчера, 21 июня. Пользователь под ником TIM1987 написал, что если власти не обратят внимание на этот пешеходный переход, стоит ждать очередного смертельного ДТП.

- Убедительная просьба - поставить светофор или срубить дерево, которое закрывает знак пешеходного перехода по улице Дзержинского в Костанае, - написал пользователь. - Во избежание какого-нибудь дорожного происшествия со смертельным исходом. Водители не видят этот знак и носятся со скоростью света. Там даже нет разметки. Как быть в этой данной ситуации?

Это сообщение разлетелось по социальным сетям и уже сегодня, 22 июня, полиция Костаная совместно с отделом ЖКХ Костаная выехали на место.

- Сейчас я нахожусь на месте, приехали и специалисты из ЖКХ, - сообщил "НГ" по телефону госавтоинспектор отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции УВД Костаная Серикпай КАДИРБАЕВ. - Сейчас они будут заниматься кронированием. Разметку сделают тоже, но не сегодня, позже. У них есть план, по которому они занимаются обновлением дорожных разметок, этот переход в него тоже включен. Когда до него дойдет очередь, все будет готово.

По словам Серикпая Кадирбаева, полиция ранее выдавала предписание отделу ЖКХ Костаная с требованием обновить пешеходные переходы в особо значимых местах. В частности, около детских садов и школ.