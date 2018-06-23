Изъятые у коррупционеров деньги президент Кыргызстана поручил копить на счёте в банке
Фото matrica.kz
Детали открытия специального счёта прорабатывает правительство. Президент Кыргызстана полагает, что такая инициатива повысит прозрачность борьбы с коррупцией.
"Президент Сооронбай Жээнбеков для повышения эффективности борьбы против коррупции и улучшения прозрачности дал поручение решить вопросы, связанные с открытием специального банковского счёта для учёта, хранения и дальнейшего использования денежных средств, возмещённых правоохранительными органами в ходе расследования уголовных дел коррупционного характера и взысканных при исполнении судебных приговоров по ним", – говорится в сообщении.
Все причастные к исполнению поручения президента госорганы уже обсудили вопросы, связанные с открытием специального банковского счёта. Теперь правительство проработает нормативно-правовые вопросы открытия счёта для этих целей.
В глобальном рейтинге восприятия коррупции, представляемом ежегодно международной антикоррупционной организацией Transparency International, Кыргызстан занял 135-е место из 180, поделив в общем зачёте эту строчку с Россией (Казахстан занял 122-е место).
Ущерб от коррупционных преступлений бюджету Кыргызстана в 2017 году, по данным, озвученным в отчёте правительства КР, составил 10 млн долларов.
В Казахстане, по данным Агентства по делам госслужбы, за тот же срок ущерб составил 48 млн долларов, или 15,8 млрд тенге, из которых возмещено 14 млн.
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