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Погоду в Костанайской области определяет циклон над Норильском

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

22 июня 2018, 16:18 |  Общество

В ближайшие дни погода на территории области останется крайне неустойчивой. Так сказывается влияние высотного циклона, центр которого располагается над Норильском.

- В субботу, 23 июня, прогнозируем кратковременный дождь, грозу, местами возможен град, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 15-20 м/с, в остальное время скорость ветра составит 9-14 м/с. Температура ночью будет 7-12, местами 15 градусов, днем 20-25, местами 30 градусов. 24-25 июня ночные температуры останутся в тех же пределах, а вот днем стане жарче - от 23-28 градусов до 30-33 градусов. Также нас не оставят кратковременные дожди и грозы. Локально возможно выпадение града. Ветер будет северный с переходом на северо-восточный, скорость его так же, как и в субботу, во время грозы будет усиливаться до 15-20 м/с.

Во вторник, 26 июня, синоптики прогнозируют теплую ночь - от 12-17 до 20 градусов. Днем термометры покажут 25-30 градусов. А вот дождь, в отличие от предыдущих дней, 26 июня ожидается сильный. Во время дождя прогнозируется шквалистый ветер до 15-20 м/с.
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