Мошенники предлагают казахстанцам 1000 литров бензина от "КазМунайГаза"
В компании "КазМунайГаз" предупредили казахстанцев об опасности мошеннических действий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Как сообщается, накануне казахстанцы получили фейковое сообщение через мессенджеры и социальные сети, в котором говорилось, что сеть АЗС "КазМунайГаз" в честь 10-летия дарит купоны на 1000 литров бензина. Для этого только нужно пройти опрос на сайте. Как отметили в компании "КазМунайГаз", эта страничка в интернете выглядит подозрительной.
"Сеть АЗС "КазМунайГаз" официально сообщает: данное сообщение не соответствует действительности, является мошенническим и, возможно, нацелено на получение личных данных и конфиденциальной информации. Пожалуйста, будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации мошенников! Не участвуйте в розыгрышах, объявленных от имени нашей компании на сторонних сайтах! Информация обо всех действующих акциях и розыгрышах компании размещается только на сайте azskmg.kz, а также на официальных страницах компании в социальных сетях. Обезопасить клиентов - это наш долг", - обратились в "КазМунайГаз".
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