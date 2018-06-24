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alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале: Ну немец, не будет немцем, если не похвалит свою команду. да уж. чуть не обоср...ь. Лев по моему точно наложил.
24.06.18 14:06
bgb
"Всё решает эпизод", - главный тренер "Тобола" о матче с "Актобе"
ну не наша это игра - футбол! даже сборная команда на уровне любительской, а сидят и рассуждают о высоких материях...
24.06.18 13:44
bgb
Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
112: Тов. Воронин опять говорит ни очем.. Ну ни о чем буквально.. Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30.. Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов.....
24.06.18 13:33
bgb
Россия массово избавляется от американских гособлигаций
Автор статьи отмечает, что Россия не единственная страна, которая в последние месяцы и годы переходит на золото. Индия, Турция, Мексика, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан,...
24.06.18 13:22
112
БелАЗ, Белшина, Беларусь.
При чем тут новость на российском сайте про Белаз и Казахстан? Да, мы покупаем в последнее время Епошек.. Но не могу тут по статье скрестить то и это..
24.06.18 13:02
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Николай ВОРОНИН: Без личного мнения

"Нам вбито в сознание: власть - она всегда верх возьмет"
24 июня 2018, 09:51 |  Мнения

20 июня спикер сената Касым-Жомарт Токаев заявил, что, скорее всего, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах, и добавил, что это его личное мнение. Скорее поверишь тому, что вода горит, чем допустишь мысль, что чиновник что-то скажет без воли президента. Так и случилось. На следующий день Токаев уже оправдывался, что якобы его не так поняли.

Однажды знаменитый композитор Ференц Лист, дирижируя концертом в Зимнем дворце, прервал выступление, когда русский император Николай I вдруг начал разговор со своим адъютантом. Император удивился - почему смолкла музыка? Лист дерзко ответил: «Наверное, когда Ваше Величество изволит говорить, музыке следует молчать». Лист был удален из столицы.

У нас, если президент что-то предлагает, все остальные, боясь быть удаленными от кормушки, замолкают. Нашим чиновникам остается одно - восхвалять президента. Прислушаешься к их речам и понимаешь,что в высказываемых мыслях и мысли-то нет. Один словесный гарнир к возвеличиванию президента. Все, что говорит президент, у нас принимается с почтительной покорностью. Ни один чиновник любого ранга не посмеет высказать мнение по социальным и политическим вопросам, отличное от мнения президента. Прямо какое-то детское послушание. Получается, как в немецкой поговорке: «Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня».

В мае Нурсултану Назарбаеву дали еще один пожизненный пост - возглавлять Совет безопасности страны. И тут понеслось - министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил: это даст сигнал мировому сообществу, что в республике все стабильно. Вице-спикер сената Бектас Бекназаров утверждает, что эта норма широко обсуждалась в обществе. И только народ не понимает, как и на какую стабильность это повлияет, и не помнит широкого обсуждения.

Если Назарбаев в 2020 году все таки пойдет на выборы, то он их обязательно выиграет. Нам вбито в сознание: власть - она всегда верх возьмет. И ведь действительно - власть всегда все повернет себе на пользу. А хотелось бы, чтобы власть меньше под себя гребла, а больше о людях заботилась, жить им нормально давала. А то у нас все под контролем: недовольными режимом занимается КНБ, довольными - налоговая.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скучно. Это уже вчерашний день. Есть че по интереснней?
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С новыми правилами регистрации тут весело больше не будет...
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14021
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С новыми правилами регистрации тут весело больше не будет...

Об этом и говорит - Н.Воронин... :lol:
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§ 112
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13265
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Воронин опять говорит ни очем..
Ну ни о чем буквально..
Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30..
Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов..
Вот так почти 30 лет тов. Воронин пишет одну и ту же статью..
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Без личного мнения
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тов. Воронин опять говорит ни очем..
Ну ни о чем буквально..
Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30..
Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов..
Вот так почти 30 лет тов. Воронин пишет одну и ту же статью..

согласен абсолютно!
такие баснописцы, как воронин и денисов активно тянут нас через нг в светлое прошлое!!!
ничего нового они написать не могут, потому как направление умственных способностей устремлено назад.
я тоже рожден в ссср, октябренок, пионер и комсомолец. но нельзя же жить этим сегодня!!!
я не говорю и не могу сказать, что у нас нет проблем, как впрочем и в любой стране мира, но не до такой же степени!!!
авторы таких статей убеждены, что интересов у молодежи нет, а есть только проблема - выживания. молодежи нечего есть, нечего пить, негде жить, некуда сходить, денег нет и надежды тоже.
у кого есть что есть, тот - мажор... :-P
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