Николай ВОРОНИН: Без личного мнения

20 июня спикер сената Касым-Жомарт Токаев заявил, что, скорее всего, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в следующих президентских выборах, и добавил, что это его личное мнение. Скорее поверишь тому, что вода горит, чем допустишь мысль, что чиновник что-то скажет без воли президента. Так и случилось. На следующий день Токаев уже оправдывался, что якобы его не так поняли.

Однажды знаменитый композитор Ференц Лист, дирижируя концертом в Зимнем дворце, прервал выступление, когда русский император Николай I вдруг начал разговор со своим адъютантом. Император удивился - почему смолкла музыка? Лист дерзко ответил: «Наверное, когда Ваше Величество изволит говорить, музыке следует молчать». Лист был удален из столицы.

У нас, если президент что-то предлагает, все остальные, боясь быть удаленными от кормушки, замолкают. Нашим чиновникам остается одно - восхвалять президента. Прислушаешься к их речам и понимаешь,что в высказываемых мыслях и мысли-то нет. Один словесный гарнир к возвеличиванию президента. Все, что говорит президент, у нас принимается с почтительной покорностью. Ни один чиновник любого ранга не посмеет высказать мнение по социальным и политическим вопросам, отличное от мнения президента. Прямо какое-то детское послушание. Получается, как в немецкой поговорке: «Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня».

В мае Нурсултану Назарбаеву дали еще один пожизненный пост - возглавлять Совет безопасности страны. И тут понеслось - министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил: это даст сигнал мировому сообществу, что в республике все стабильно. Вице-спикер сената Бектас Бекназаров утверждает, что эта норма широко обсуждалась в обществе. И только народ не понимает, как и на какую стабильность это повлияет, и не помнит широкого обсуждения.

Если Назарбаев в 2020 году все таки пойдет на выборы, то он их обязательно выиграет. Нам вбито в сознание: власть - она всегда верх возьмет. И ведь действительно - власть всегда все повернет себе на пользу. А хотелось бы, чтобы власть меньше под себя гребла, а больше о людях заботилась, жить им нормально давала. А то у нас все под контролем: недовольными режимом занимается КНБ, довольными - налоговая.