Бекетаев дал совет казахстанцам по долевому строительству
Фото egemen.kz
Внимательно смотреть на все разрешения и лицензии и читать договор перед покупкой недвижимости рекомендовал министр юстиции РК Марат Бекетаев на отчётной встрече с населением.
Министр отметил, что государство обожглось на тех мошеннических схемах долевого строительства, которые были организованы перед финансовым кризисом.
"Сейчас законодательство настроено на то, чтобы либо максимально усложнить такой вариант финансирования строительства, как долевое участие в строительстве, либо его запретить. Сейчас такое (долевое участие. – Авт.) возможно, только если застройщик обладает необходимыми ресурсами, получил все необходимые разрешения и его деятельность должным образом контролируется. В остальных случаях застройщик практически не имеет права привлекать деньги дольщиков", – сказал министр.
Марат Бекетаев также рекомендовал всем желающим приобрести жильё получить консультацию адвоката или юриста.
"Это может быть платная услуга, но скупой платит дважды", – отметил он.
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