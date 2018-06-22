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Victor Yang
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
alex_60: из нашего. потому что Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет. Единственное что они на эту сумму налогов не заплатят. Это во-первых. Во-вторых, мы же наверняка не знаем...
22.06.18 16:18
112
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
Маркс: Подумаешь, все окружающие считают вас за лоха и смеются Назови мне хоть одного окрузающего тебя в обществе, знатока блиллиантов, колец с платиновыми обрамлениями и собственно золота? Нет...
22.06.18 15:58
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: Странно получается. Спасибо,Доктор. Наконец то ты - появился... :lol: :oops:
22.06.18 15:46
Маркс
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
112: Они стараются прежде всего ради своих каких то Личных выгод, как и меценаты нашего города.. В философском плане абсолютно любое действие субъекта можно трактовать как в качестве личной...
22.06.18 15:22
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Странно получается. Драконовские отцы сражались на этой земле. А он сам туда приплигал)))))) 8-) :oops:
22.06.18 15:12
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Бекетаев дал совет казахстанцам по долевому строительству

22 июня 2018, 14:24 |  Государство
Министр рекомендовал всем желающим приобрести жильё сначала получить консультацию адвоката или юриста и обратить внимание на лицензию застройщика, передает Informburo.kz.

Фото egemen.kz

Внимательно смотреть на все разрешения и лицензии и читать договор перед покупкой недвижимости рекомендовал министр юстиции РК Марат Бекетаев на отчётной встрече с населением.

Министр отметил, что государство обожглось на тех мошеннических схемах долевого строительства, которые были организованы перед финансовым кризисом.

"Сейчас законодательство настроено на то, чтобы либо максимально усложнить такой вариант финансирования строительства, как долевое участие в строительстве, либо его запретить. Сейчас такое (долевое участие. – Авт.) возможно, только если застройщик обладает необходимыми ресурсами, получил все необходимые разрешения и его деятельность должным образом контролируется. В остальных случаях застройщик практически не имеет права привлекать деньги дольщиков", – сказал министр.

Марат Бекетаев также рекомендовал всем желающим приобрести жильё получить консультацию адвоката или юриста.

"Это может быть платная услуга, но скупой платит дважды", – отметил он.
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