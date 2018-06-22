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Victor Yang
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
alex_60: из нашего. потому что Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет. Единственное что они на эту сумму налогов не заплатят. Это во-первых. Во-вторых, мы же наверняка не знаем...
22.06.18 16:18
112
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
Маркс: Подумаешь, все окружающие считают вас за лоха и смеются Назови мне хоть одного окрузающего тебя в обществе, знатока блиллиантов, колец с платиновыми обрамлениями и собственно золота? Нет...
22.06.18 15:58
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: Странно получается. Спасибо,Доктор. Наконец то ты - появился... :lol: :oops:
22.06.18 15:46
Маркс
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
112: Они стараются прежде всего ради своих каких то Личных выгод, как и меценаты нашего города.. В философском плане абсолютно любое действие субъекта можно трактовать как в качестве личной...
22.06.18 15:22
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Странно получается. Драконовские отцы сражались на этой земле. А он сам туда приплигал)))))) 8-) :oops:
22.06.18 15:12
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В Казахстане установили трёхдневный срок снятия ограничения на выезд из-за долгов

22 июня 2018, 10:48 |  Государство
Судебный исполнитель должен снять запрет на выезд казахстанцев в течение максимум трёх рабочих дней с момента погашения задолженности, передает Informburo.kz.

Коллаж tengrinews.kz

В Казахстане установлен срок снятия запрета на выезд – максимум три дня, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на отчётной встрече с населением.

"Чтоб сократить полномочия судебного исполнителя, действующего по своему усмотрению, установлен срок для отмены ограничения на выезд – три рабочих дня. Были случаи, когда все долги оплачены, и неделями не снимался запрет на выезд. Сейчас этот срок установлен законодательно – три дня максимум, после этого могут наступить санкции (к судоисполнителю. – Авт.)", – отметил министр.

Теперь при возбуждении исполнительного производства в отношении должника судебные исполнители одновременно уведомляют его о проводимых исполнительных действиях, подчеркнул Марат Бекетаев.

"Раньше это тоже было большой проблемой: люди не знали, что у них долги. Может быть, по их старым адресам или старой недвижимости они формировались, и они зачастую узнавала об этом только при вылете", – отметил он.

Недавно подписанный закон также дал право судебному исполнителю, реализовавшему имущество или передавшему его взыскателю, снимать аресты других судебных исполнителей.

"Это тоже поможет более активному обороту недвижимости. Сейчас отпала необходимость покупателю самому обращаться за снятием арестов", – уточнил глава Минюста.
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