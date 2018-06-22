В Казахстане установили трёхдневный срок снятия ограничения на выезд из-за долгов
Коллаж tengrinews.kz
В Казахстане установлен срок снятия запрета на выезд – максимум три дня, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на отчётной встрече с населением.
"Чтоб сократить полномочия судебного исполнителя, действующего по своему усмотрению, установлен срок для отмены ограничения на выезд – три рабочих дня. Были случаи, когда все долги оплачены, и неделями не снимался запрет на выезд. Сейчас этот срок установлен законодательно – три дня максимум, после этого могут наступить санкции (к судоисполнителю. – Авт.)", – отметил министр.
Теперь при возбуждении исполнительного производства в отношении должника судебные исполнители одновременно уведомляют его о проводимых исполнительных действиях, подчеркнул Марат Бекетаев.
"Раньше это тоже было большой проблемой: люди не знали, что у них долги. Может быть, по их старым адресам или старой недвижимости они формировались, и они зачастую узнавала об этом только при вылете", – отметил он.
Недавно подписанный закон также дал право судебному исполнителю, реализовавшему имущество или передавшему его взыскателю, снимать аресты других судебных исполнителей.
"Это тоже поможет более активному обороту недвижимости. Сейчас отпала необходимость покупателю самому обращаться за снятием арестов", – уточнил глава Минюста.
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