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elektron
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21.06.18 21:22
Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
112: , а не кудахтать про то, что там и где разведали тысячу лет назад наши предки.. супер ответ 5 с плюсом ;-)
21.06.18 20:29
112
Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
По Васапу видео гуляет, самого дешевого билета откуда то до Будапешта, наш снимал, там в каюте и унитаз и кондер и раковина и даже душ.. И голос все удивляется вот так загнивающий Запад..
21.06.18 20:28
112
Пожар в денерной в Костанайской области
drakon: Марик,ты на белой - гонял... На белой, только не на этой.. Потсути там их только хата сгорела, у хозяев. Такой балкончик у них был классный там.. Наверно с него началось..
21.06.18 20:22
112
Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
Как вариант можно поставить сеть гостиничного бизнеса на втором этаже, банные услуги в цокольном.. Тут уже кто как буде.. Я бы например будь коммерсантом бизнесменом, сделал бы все это по всему...
21.06.18 20:21
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Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге

Tengrinews.kz

21 июня 2018, 19:15 |  Общество

АО "Пассажирские перевозки" установило комиссию в размере 1000 тенге за возврат билетов на поезда, передает Tengrinews.kz.

"АО "Пассажирские перевозки" информирует об увеличении и установлении с 19 июня 2018 года комиссионного сбора за возврат проездных документов (билетов) в размере 1000 тенге с учетом НДС. Данная мера принята в целях пресечения злоупотреблений со стороны пассажиров, снижения рисков потери доходов, а также повышения доходности АО в целом", - сообщается на сайте "Электронной витрины" КТЖ.

Вышеуказанный комиссионный сбор устанавливается на все поезда формирования "Пассажирских перевозок" и чужих железнодорожных администраций.

При этом сообщается, что в случае возврата суммы менее 1000 тенге комиссионный сбор не взимается.
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§ 112
Re: Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13205
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Васапу видео гуляет, самого дешевого билета откуда то до Будапешта, наш снимал, там в каюте и унитаз и кондер и раковина и даже душ..
И голос все удивляется вот так загнивающий Запад..
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