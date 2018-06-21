Убийство жены в Костанае: погибшая пыталась развестись
Tengrinews.kz
Погибшая преподавательница Костанайского социально-технического университета (КСТУ) Ольга Исенова перед смертью подавала на развод. Об этом Tengrinews.kz сообщила мать женщины Галина Исенова.
Она рассказала подробности происшествия. По ее словам, в день убийства стояла сильная жара. Но супруг Ольги пришел к ней на работу в куртке, под которой прятал нож.
"Это такое горе... Вообще... Ну как так можно - горло перерезать человеку? Горло перерезал и несколько ножевых... Вот прям у нас медицинское заключение. Исколота вся. Ножевые ранения настолько глубокие, что он и сонную, и яремную вены достал. Это с такой силой он ей чуть не отрезал голову", - рассказала женщина.
Также Галина Федоровна сообщила, что дочь познакомилась с будущим мужем в Алматы, во времена студенчества. В браке Ольга прожила 13 лет, но семейная жизнь дочери не была счастливой. Супруг, по словам Галины Исеновой, был жаден и очень ревнив.
"Он был очень нехороший человек. И ревнивый, и жадный до невыносимости. Он мог силой скрутить и забрать деньги, ключи от машины. Она терпела, и когда, видимо, возраст уже, она сказала: "Мама, я больше не могу, я слишком устала. Я слишком повзрослела, я больше не могу терпеть", - вспоминает разговор с дочерью Галина Исенова.
От мужа Ольга Исенова, по словам матери, ушла около двух месяцев назад на съемную квартиру. Супруг, как отмечается, отказался оставлять жене и детям жилплощадь. 14 мая прошел первый бракоразводный процесс. 16 июня должен был быть второй. Родные рассказывают - Ольга хорошо зарабатывала и училась в Челябинске на гранте в аспирантуре.
"Оля была очень умненькая, талантливая, пела и с отличием закончила школу", - вспоминает также учитель математики Наталья Омельяненко. По словам односельчан, семья погибшей - благополучная: родители педагоги, три дочери, среди которых Ольга была старшей. Похороны пройдут в субботу в Костанае.
20 июня во второй половине дня в здании Костанайского социально-технического университета (КСТУ) прямо на рабочем месте мужчина зарезал жену и выпрыгнул из окна университета. Позже в ДВД региона сообщили, что по факту убийства преподавательницы Костанайского социально-технического университета Ольги Исеновой и по факту обнаружения тела мужчины ведется расследование.
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