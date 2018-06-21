Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора

Заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ ответил на запрос "НГ" по поводу вазонов, установленных на проспекте Аль-Фараби.

Ранее руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ сообщил нам о том, что вазоны изготовлены из гранитного камня. Однако начальник геологического отдела костанайской поисково-съемочной экспедиции Геннадий ГЛАЗКОВ, осмотрев вазоны, заявил, что они сделаны из мрамора. И это подтвердила экспертиза в лаборатории ТОО «Костанайская поисково-съемочная экспедиция».

На новых вазонах уже видны трещины и желтые пятна /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В связи с этим "НГ" направила запрос акиму Костаная Базылу Жакупову. В ответе его заместитель признал допущенную ранее ошибку.

- Вышеуказанные вазоны установлены за счёт привлеченных (спонсорских) средств, - сообщил Олжас Нургалиев. - При установке учитывался, в первую очередь, эстетический вид, улучшающий архитектурный вид города. Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ. В связи с вышеуказанным руководителям ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» Тарасовым А. Н. ошибочно в ответе был указан материал не мрамор, а гранит. Касательно вопроса о привлечении к ответственности исполнителя ответа за фальсификацию данных сообщаю, что данный вопрос находится на стадии рассмотрения.

Фактически заместитель акима Костаная подтвердил вывод, сделанный корреспондентами "НГ" в статье "Особенности "Духовного возрождения": при анализе госпрограммы "Рухани жангыру" появляется ощущение непрозрачности, с которой расходуются как бюджетные, так и спонсорские средства. Получается, если тендер не проводится и спецификация не разрабатывается, вполне можно выдать гранит за мрамор, и ни один чиновник не увидит в этом подвоха. Либо не захочет его увидеть.