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Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и...
21.06.18 17:18
Сергей_я
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
yudjin: ложь на лжи сидит и ложью погоняет Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
21.06.18 17:09
112
Пожар в денерной в Костанайской области
Сгонял туда, в принципе ничего страшного.. a.radikal.ru
21.06.18 17:03
Змея Подколодная
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
При средней зп начислением 150 000 А Вы где такие зарплаты видели?))) 60000 тенге на руки, это средняя з\п ))))
21.06.18 17:00
MedVed820607
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а...
21.06.18 16:39
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Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора

Дмитрий ПЕТРЕНКО

21 июня 2018, 14:56 |  Государство

Заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ ответил на запрос "НГ" по поводу вазонов, установленных на проспекте Аль-Фараби.

Ранее руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ сообщил нам о том, что вазоны изготовлены из гранитного камня. Однако начальник геологического отдела костанайской поисково-съемочной экспедиции Геннадий ГЛАЗКОВ, осмотрев вазоны, заявил, что они сделаны из мрамора. И это подтвердила экспертиза в лаборатории ТОО «Костанайская поисково-съемочная экспедиция».

На новых вазонах уже видны трещины и желтые пятна /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В связи с этим "НГ" направила запрос акиму Костаная Базылу Жакупову. В ответе его заместитель признал допущенную ранее ошибку.

- Вышеуказанные вазоны установлены за счёт привлеченных (спонсорских) средств, - сообщил Олжас Нургалиев. - При установке учитывался, в первую очередь, эстетический вид, улучшающий архитектурный вид города. Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ. В связи с вышеуказанным руководителям ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» Тарасовым А. Н. ошибочно в ответе был указан материал не мрамор, а гранит. Касательно вопроса о привлечении к ответственности исполнителя ответа за фальсификацию данных сообщаю, что данный вопрос находится на стадии рассмотрения.

Фактически заместитель акима Костаная подтвердил вывод, сделанный корреспондентами "НГ" в статье "Особенности "Духовного возрождения": при анализе госпрограммы "Рухани жангыру" появляется ощущение непрозрачности, с которой расходуются как бюджетные, так и спонсорские средства. Получается, если тендер не проводится и спецификация не разрабатывается, вполне можно выдать гранит за мрамор, и ни один чиновник не увидит в этом подвоха. Либо не захочет его увидеть.
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§ Обликоморале
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу со спонсоров поимели деньгу как за гранит. А разницу кто то себе в карман положил. Ау, правоохранительные органы копните.
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§ 1234
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
правоохранительные органы копните.

Кто будет "откапывать" интересно?..
По строительству здания обл. прокуратуры много накопали? ;-)

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* yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ложь на лжи сидит и ложью погоняет
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§ Сергей_я
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ложь на лжи сидит и ложью погоняет

Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
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