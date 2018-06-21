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Пять суток ареста за неуважение к суду получил житель Костанайской области
21 июня 2018, 14:24 | Государство
Такой приговор гражданину Е. вынес Мендыкаринский районный суд. Суд признал его виновным по ст. 653 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях (проявление неуважения к суду).
Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА
Согласно материалам дела, Е. прибыл пьяным на судебное заседание по представлению службы пробации Мендыкаринского района о замене в отношении него приговора с ограничения свободы на лишение свободы. Тем самым он проявил неуважение к суду.
Медицинское освидетельствование показало, что у гр. Е. была средняя степень алкогольного опьянения.
На судебном заседании Е. вину признал в полном объеме.
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