Пять суток ареста за неуважение к суду получил житель Костанайской области

Такой приговор гражданину Е. вынес Мендыкаринский районный суд. Суд признал его виновным по ст. 653 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях (проявление неуважения к суду).

Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА

Согласно материалам дела, Е. прибыл пьяным на судебное заседание по представлению службы пробации Мендыкаринского района о замене в отношении него приговора с ограничения свободы на лишение свободы. Тем самым он проявил неуважение к суду.

Медицинское освидетельствование показало, что у гр. Е. была средняя степень алкогольного опьянения.

На судебном заседании Е. вину признал в полном объеме.