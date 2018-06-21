Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
Галина КАТКОВА
На них намерены внедрять столичный опыт. О том, какой опыт имеется в виду, представители акимата Астаны рассказали в Костанае на круглом столе, посвященном укреплению межрегиональных связей.
Фото Галины КАТКОВОЙ
Столичная власть сегодня реализует политику «Астана - город инвестиций». Привлечение внебюджетных средств - задача № 1 для акимата и подведомственных структур. Первый заместитель председателя правления СПК «Астана» Бауржан КАНКИН привел пример «неформального государственно-частного партнерства», которое при содействии акимата продвигает социально-предпринимательская корпорация.
- Городом был запланирован закуп теплых автобусных остановок. СПК провела переговоры с предпринимателями и пришла к выводу, что это можно сделать за счет внебюджетных инвестиций, - рассказал Канкин.
Он отметил, что у столичной СПК нет прав на недропользование, которые имеют подобные структуры в областях. Главный актив - городская земля, она в Астане пользуется огромным спросом, даже малые участки. На это и делается ставка.
Теплая остановка имеет три секции - коммерческую, собственно теплую остановку и летнюю часть, - объяснял он. - Бизнес за счет размещения рекламы и использования коммерческой части объекта окупает всю остановку. Стоит она 15 млн тенге. При этом демонтаж прежнего павильона, подведение коммуникаций, укладка брусчатки, вообще обустройство остановочного кармана акимат берет на себя.
Остановка в Астане / Фото tengrinews.kz
По окончании презентации аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ назвал это хорошим примером и предложил акиму Костаная «избавляться от остановок, где больше места для торговли, чем для людей».
- Если единый эскиз теплых остановок есть, надо уже сейчас с хозяевами киосков на остановках договариваться, разъяснять и ставить такие, - сказал глава региона.
Несколько лет назад в центре Костаная уже меняли остановки, на которые возлагалась миссия стать активными рекламными носителями, бизнес тогда весьма критично отнесся к напору властей. Да и все-таки установленные тогда акиматом на проспекте Абая экспериментальные остановки теплыми назвать было нельзя. Теперь - другой заход.
По примеру Астаны, кроме того, в Костанае будут устанавливать единообразные павильоны для уличной торговли. Акимат выделяет 20 земельных участков, СПК "Тобол" предоставляет павильоны.
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