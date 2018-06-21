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Все методы хороши на словах, а в реалиях, не все они дают положительный результат. Одно радует, отмечено-хозяином проекта будет фермер, тут наверное имеются ввиду крестьянские, фермерские хозяйства и...
21.06.18 17:18
Сергей_я
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
yudjin: ложь на лжи сидит и ложью погоняет Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
21.06.18 17:09
112
Пожар в денерной в Костанайской области
Сгонял туда, в принципе ничего страшного.. a.radikal.ru
21.06.18 17:03
Змея Подколодная
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
При средней зп начислением 150 000 А Вы где такие зарплаты видели?))) 60000 тенге на руки, это средняя з\п ))))
21.06.18 17:00
MedVed820607
Первый заместитель начальника ДВД на совещании в акимате...
Товарисчи. Давайте посчитаем сколько отдаем в бюджет. 10% подоходника напрямую + 12% НДСа (как конечный плательщик) + 10% Пенсионки которая уходит в бюджет косвенно (т.к. я их походу не увижу а...
21.06.18 16:39
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Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты

Галина КАТКОВА

21 июня 2018, 13:59 |  ЖКХ

На них намерены внедрять столичный опыт. О том, какой опыт имеется в виду, представители акимата Астаны рассказали в Костанае на круглом столе, посвященном укреплению межрегиональных связей.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Столичная власть сегодня реализует политику «Астана - город инвестиций». Привлечение внебюджетных средств - задача № 1 для акимата и подведомственных структур. Первый заместитель председателя правления СПК «Астана» Бауржан КАНКИН привел пример «неформального государственно-частного партнерства», которое при содействии акимата продвигает социально-предпринимательская корпорация.

- Городом был запланирован закуп теплых автобусных остановок. СПК провела переговоры с предпринимателями и пришла к выводу, что это можно сделать за счет внебюджетных инвестиций, - рассказал Канкин.

Он отметил, что у столичной СПК нет прав на недропользование, которые имеют подобные структуры в областях. Главный актив - городская земля, она в Астане пользуется огромным спросом, даже малые участки. На это и делается ставка.

Теплая остановка имеет три секции - коммерческую, собственно теплую остановку и летнюю часть, - объяснял он. - Бизнес за счет размещения рекламы и использования коммерческой части объекта окупает всю остановку. Стоит она 15 млн тенге. При этом демонтаж прежнего павильона, подведение коммуникаций, укладка брусчатки, вообще обустройство остановочного кармана акимат берет на себя.

Остановка в Астане / Фото tengrinews.kz

По окончании презентации аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ назвал это хорошим примером и предложил акиму Костаная «избавляться от остановок, где больше места для торговли, чем для людей».

- Если единый эскиз теплых остановок есть, надо уже сейчас с хозяевами киосков на остановках договариваться, разъяснять и ставить такие, - сказал глава региона.

Несколько лет назад в центре Костаная уже меняли остановки, на которые возлагалась миссия стать активными рекламными носителями, бизнес тогда весьма критично отнесся к напору властей. Да и все-таки установленные тогда акиматом на проспекте Абая экспериментальные остановки теплыми назвать было нельзя. Теперь - другой заход.

По примеру Астаны, кроме того, в Костанае будут устанавливать единообразные павильоны для уличной торговли. Акимат выделяет 20 земельных участков, СПК "Тобол" предоставляет павильоны.
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§ Алиса
Re: Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4175
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 21.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День сурка :-x
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* yudjin
Re: Костанайские автобусные остановки снова ждут эксперименты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5382
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю, а шо остановочные-стринги як ньюёрке уже не модно?... мало осваивают бюджетных средств? а енти по 15 мюльёнов... осенама хороший цена!
А главное надо их снова ставить на проспекте Абая... а новые недоделки на другие улицы... а старые туда где никогда не было...
...напоминает анекдот.

Цитата:
вообще обустройство остановочного кармана акимат берет на себя.

А может лучше доверить специалистом?
А то этих только пусти... хуже, чем на Абая будет
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